Apple'dan, iPhone'lar için Uydu İletişimini Etkinleştirecek Dev Hamle

Teknoloji devi Apple, yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. 1 Kasım'da Apple’ın 1,5 milyar dolarlık yeni uydu ağı yatırımı planını duyurmasından ardından Globalstar şirketine ait hisselerin değeri %30'dan fazla yükselmişti. Anlaşmanın 5 Kasım'da tamamlanmasının ardından Apple için ödeme sezonu açılacak.

Globalstar Hisselerinin %20'sini Apple Alacak

Apple, Globalstar'dan 400 milyon dolara %20 hisse alacak ve Globalstar’a ağın finansmanında kullanılmak üzere 1,1 milyar dolar değerinde ödemeler yapacak. Bu miktarın 232 milyon doları ise Globalstar’ın borçlarının azaltılması için ayrılacak.

Apple, 2022’den beri Globalstar’ın mevcut 31 L-band uydusunu iPhone’lar için acil durum erişimi sağlamak adına kullanıyor. Ancak bu düşük Dünya yörüngesi (LEO) ağı, geniş bant veya ses hizmetleri gibi daha yüksek kapasite gerektiren hizmetleri desteklemiyor. Apple’ın bu yeni uydu yatırımı, daha geniş kapsamlı uydu tabanlı iletişim çözümlerinin önünü açmak niyetinde.

Uyduları SpaceX Fırlatacak

2022’de Apple’ın finansman desteğiyle Globalstar, Kanada merkezli MDA'ya 17 yeni uydu üretimi için 327 milyon dolarlık bir sözleşme verdi. Bu uyduların SpaceX tarafından gelecek yıl fırlatılması planlanıyor.

Anlaşmaya göre, Globalstar’ın ağ kapasitesinin %85’i Apple’a tahsis edilmeye devam edecek; kalan kapasite ise Globalstar’ın izleme ve takip cihazları gibi geleneksel işlerini desteklemekte kullanılacak.