Apple Kullanıcıları Dikkat! Bu Güncellemeyi Bir An Evvel İndirin
Apple, iOS ve iPadOS 18.3.2 güncellemeleriyle siber saldırganlar tarafından aktif olarak kullanılan bir güvenlik açığını kapattı. Güncellemeyi hemen indirin!
Apple cihaz kullanıcıları önemli bir güvenlik güncellemesi aldı. Bu güncelleme alınmadan evvel hacker'lar "oldukça sofistike saldırılara" zemin hazırlanıyordu. O sebeple kullanıcıların acil olarak yeni güncellemeyi alması gerektiği duyuruldu. Zira söz konusu açık, kullanıcıların verilerini tehlikeye atabilecek ciddi bir risk taşıyordu.
CVE-2025-24201 olarak takip edilen bu açık, WebKit motorunda bellek taşmasına yol açarak kötü niyetli web içeriklerinin sistemin güvenlik sınırlarını aşmasına izin verebiliyordu. WebKit, sadece Safari'de değil, Mail ve App Store gibi birçok Apple uygulamasında kullanıldığı için risk oldukça büyüktü.
Hangi Cihazlar Etkilendi?
Eğer aşağıdaki cihazlardan birine sahipseniz mutlaka güncelleme alın. Güncelleme almak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin ve sisteminizi güncelleyelim. Ayrıca otomatik güncellemeleri de açın ki gelecekte aynı problemden endişelenmenize gerek kalmasın.
Etkilenen cihazlar:
- iPhone XS ve sonrası
- iPad Pro 13 inç
- iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)
- iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)
- iPad Air (3. nesil ve sonrası)
- iPad (7. nesil ve sonrası)
- iPad mini (5. nesil ve sonrası)
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