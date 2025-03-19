Apple Kullanıcıları Dikkat! Bu Güncellemeyi Bir An Evvel İndirin

Apple cihaz kullanıcıları önemli bir güvenlik güncellemesi aldı. Bu güncelleme alınmadan evvel hacker'lar "oldukça sofistike saldırılara" zemin hazırlanıyordu. O sebeple kullanıcıların acil olarak yeni güncellemeyi alması gerektiği duyuruldu. Zira söz konusu açık, kullanıcıların verilerini tehlikeye atabilecek ciddi bir risk taşıyordu.

CVE-2025-24201 olarak takip edilen bu açık, WebKit motorunda bellek taşmasına yol açarak kötü niyetli web içeriklerinin sistemin güvenlik sınırlarını aşmasına izin verebiliyordu. WebKit, sadece Safari'de değil, Mail ve App Store gibi birçok Apple uygulamasında kullanıldığı için risk oldukça büyüktü.

Hangi Cihazlar Etkilendi?

Eğer aşağıdaki cihazlardan birine sahipseniz mutlaka güncelleme alın. Güncelleme almak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin ve sisteminizi güncelleyelim. Ayrıca otomatik güncellemeleri de açın ki gelecekte aynı problemden endişelenmenize gerek kalmasın.

Etkilenen cihazlar: