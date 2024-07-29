Apple'dan Heyecan Verici Otomobil Patenti!

Apple Car projesinin sona erdirilmesi sonrasında Apple'ın otomobil üretmeyeceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknoloji devi şu anda bir otomobil geliştirip piyasaya sürmeyi düşünmüyor olsa da, yeni aldığı bir patent ile bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

Apple: Aynaları Kaldıralım, Görüntüyü Cama Yansıtalım!

Apple'ın yeni patentinde arabalardaki aynalar yerini kameralara bırakıyor. Tamam ama bu teknoloji zaten var? dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, bu teknolojiyi kullanan birçok araç var hatta Mercedes'in tırları dijital aynaları ile sosyal medyada oldukça popüler olmuştu.

Teknoloji devinin aldığı yeni patent bugüne kadar gördüğümüz ayna teknolojilerinden farklı. Bugüne kadar gördüğümüz teknolojilerde kameralardan gelen görüntüler araç içerisindeki ekranlara yansıtılıyor.

Apple'ın patent başvurusunda ise aynaların yerini alacak kameralardan gelen görüntüler doğrudan ön cama yansıtılıyor. Bu sayede sürücü şerit değiştirmeden veya fren yapmadan önce aynaları kontrol etmek için ön cama bakacak. Tabii bunun ne kadar kullanışlı olacağını şu anda bilmiyoruz.

Aynaları kaldırmanın bazı avantajları bulunuyor. Aerodinamik yapıyı iyileştirdiği için daha verimli bir sürüş, kör noktaların azalması, gece farlardan kaynaklanan parlamaların ortadan kalkması bunlardan sadece birkaçı. Apple'ın bu patenti otomobil üreticileri ile paylaşıp paylaşmayacağını ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz.