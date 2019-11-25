Apple Patent Davasını Kaybetti: Zarar 503 Milyon Dolar

Teknoloji dünyasının neredeyse sıradanlaşan konularından birisi de hiç şüphesiz patent davaları. Son olarak Apple ve VirnetX karşı karşıya geldi. İşte teknoloji devinin yaptığı zarar ile ilgili haberimizin detayları.

Geçen yıl ABD temiz mahkemesi VirnetX şirketini, patent davası konusunda haklı bulmuştu. Apple şirketi 4 farklı patenti ihlal etmekten sorumlu bulunmuş ancak temiz mahkemesi bu kararları terse çevirmişti. Apple tarafından yapılan açıklamada patentlerin geçerliliği ile ilgili itirazda bulunulmayacağı söylendi.

Apple patent davaları devam ediyor

2010 yılında VirnetX şirketi Apple'a karşı dava açmıştı. Bu davada 4G LTE güvenli haberleşme ve sanal gizli ağlar ile ilgili patentlerin çalındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Mahkeme sonuçları geçen yıl ortaya çıktı ve bu kararda iMessage, video sohbet uygulaması FaceTime ve VPN On Demand ile ilgili kararlar verildi. Bu uygulamaların tamamında patent ihlali yapıldığı ifade edildi. VirnetX şirketi her ne kadar ilk etapta davayı kazansa bile, temiz mahkemesi 2 patent davasını iptal ederek Apple lehine karar vermiş oldu.

Tüm bunlara rağmen Apple şu anda 503 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Halka açık bir şirket olan VirnetX %34 hisse kaybı yaşadı. Apple ise herhangi bir hisse kaybına uğramadı. Peki sizce Apple gerçekten de diğer şirketlerin patentlerini kopyalıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.