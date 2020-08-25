Apple Hisseleri 500 Dolara Ulaştı: Şirket Depar Atıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, hisseleri 500 dolara ulaşan nadir şirketler arasında yer aldı. Henüz yeni gerçekleşen bu başarı sayesinde, firmanın piyasa değeri beklenenin daha fazla üstüne çıktı. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Apple tarafından gerçekleştirilen ilk başarı 2018 yılında borsada 1 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket olması ile başladı. Özellikle de yeni iPhone modellerinin büyük talep görmesi firmayı olumlu yönde etkiledi. Şirket, teknik alanda kazandığı başarıları borsada da devam ettirdi. 2 trilyon dolar değere ulaşan Apple'ın borsadaki bu hızlı yükselişi herkeste büyük bir şaşkınlık yarattı.

Apple hisseleri 500 dolar seviyesine nasıl çıktı?

514,79 dolardan başlayan Apple hisseleri, son 2 gün içerisinde biraz gerilese bile yine de şu anda 502 dolar seviyelerinde seyrediyor. İki gün önce sadece bir kez 495 dolar seviyesine düştü. Hemen ardından hızlı bir toparlanma sürecine girdi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Apple, genel anlamda yatırımcılarına güven sağlıyor. Onun sağladığı bu güven sayesinde, hem piyasa değeri artış görüyor hem de ürünlerine olan talep artıyor. Elbette firmanın bu kadar yüksek bir değere ulaşmasının tek nedeni ürünleri değil. Aynı zamanda hizmet kategorisinde de çok ciddi katkıları yer alıyor.

iPhone'ların, yeni nesil Apple Watch ve yeni bir iPad modeli ile birlikte daha fazla önem kazanması beklenen stratejilerden sadece bir tanesi. Kısa bir süre içerisinde daha başka strateji ile birlikte firma başarısını arttıracak. Sizce Apple nasıl oldu da böyle bir değere kavuşabildi? Tahminlerimizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.