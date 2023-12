Apple Hükümetleri Uyardı: 2,6 Milyar Kişinin Bilgileri Çalındı!

Apple, son dönemde veri ihlallerindeki artışa yönelik harekete geçiyor. İhlallerdeki yükseliş sebebiyle hükümetleri ve diğerlerini şifreleme konusuna daha fazla ağırlık vermeye ve interneti güven tutmaya davet etti.

Veri ihlal sayısının son 10 yılda üç katın üzerine çıktığını belirten Apple, son iki yılda 2,6 milyar kişinin kişisel verilerinin çalındığının da altını çizdi.

Tüm bu istatistikler de Apple yaptığı ve tanıttığı "The Continued Threat to Personel Data: Key Factors Behind the 2023 Increase" yani Kişisel Verilere Yönelik Devam Eden Tehdit: 2023'teki Artışın Arkasındaki Temel Faktörler başlıklı araştırma sonucunda elde edildi.

Apple, Hükümetleri Uyardı

Bahsi geçen araştırma raporunda birçok şirketin veri ihlallerine, mesajların internette dolaşırken okunmalarını engelleyecek bir şifreleme yönemi kullanımını artıracağına yönelik cevap verdiği açıklandı. Apple da geçtiğimiz sene kullanıcıların kişisel verilerini yedeklerken şifreleyen iCloud İleri Düzey Veri Koruma şifreleme araçlarını da tanıtmıştı.

Buna rağmen özellikle son yıllarda şifrelemeye yönelik tartışmalar gittikçe artıyor. Apple da yeni raporu hükümetlere ileterek bu teknolojinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Tehditlerin de artmasına karşı "daha da güçlü koruma" özelliklerinin getirilmesine yönelik söz verdi.

Apple ayrıca rapordaki büyük artış gösteren kısmın fidye yazılımı olduğu belirtiyor. Fidye yazılımı saldırıları hackerlar tarafından gerçekleştiriliyor ve hacker kişilerin verilerini çalıp cihazlarına erişim sağlayarak, bunları geri almak isteyen mağdurlardan para talep ediyor.

2023'ün ilk 9 ayı, 2022'nin tamamına oranla neredeyse %70 oranda daha fazla saldırının gerçekleştirildiği söyleniyor.

Apple yazılım başkanı Craig Federighi konuyla ilgili şöyle açıklama yapıyor: