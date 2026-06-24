Netflix'ten Çok Gerçekçi Korku Oyunu Geliyor! Televizyonda Oynanacak

Netflix, son birkaç yıldır dizi, film ve belgesellerin yanı sıra oyunlara da yönelmiş durumda. Oyun sektörüne adım atmasından bu yana birçok önemli yapımı oyuncularla buluşturan şirket, şimdi de Unhinged adlı bir korku oyununu sunmaya hazırlanıyor. Eğlence devi, yeni oyunundan bir fragman paylaşırken ne zaman oynanabileceğini de açıklığa kavuşturdu.

Unhinged Nasıl Bir Oyun Olacak?

Korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Unhinged, televizyondan oynanabilecek. Kasırgadan ötürü bir apartmada mahsur hâlde kalmış Ava adlı bir karakterin bakış açısıyla ilerleyeceğiz. Oyundaki amacımız, Ava'nın yaşadığı apartmandaki sır perdesini ortadan kaldırmak olacak. En önemlisi, Ava'nın hayatta kalmasını sağlayacağız.

Büyük bir merakla beklenen bu yapımda İlerlerken çeşitli ipuçları toplayacağız, tehlikeli durumlarda hızlı kararlar vereceğiz ve doğru nesneleri bulmaya çalışacağız. Bu arada hikâye modunun yanı sıra bir mod daha bulunacak. Bu mod da süre baskısı da olacak. Böylece oldukça endişe dolu anlar yaşayacaksınız.

Oyunu akıllı telefonumuzla kontrol edeceğiz. Telefondan el fenerinin yönünü belirleyebilecek, böylece o karanlık ortamda ilerlerken kendimizi sanki gerçekten de ortamda gibi hissedeceğiz. Öte yandan oyunda ses sistemine çok önem verildiğini not düşelim. Oyun sırasında gelen telefon aramaları ve mesajlar, sizin gerçek telefonunuzdan duyulacak. Ayrıca titreşimlerle de desteklenecek. Televizyondan ise çevredeki sesler ve gerilim efektleri duyulacak. Yani oyuncu kendisini bir karakteri uzaktan yöneten ikinci bir kişi olmaktan ziyade bizzat olayları yaşayan biri olduğunu düşünecek.

Unhinged Ne Zaman Çıkacak?

Netflix tarafından yapılan duyuruya göre Unhinged, 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacak. Ayrı bir oyun konsolu ya da bilgisayara ihtiyaç olmayacak. Oyun direkt Netflix üzerinden oynanabilecek. Kullanıcılar, televizyonunda Netflix'i açtıktan sonra oyunu seçip ekrandaki QR kodunu telefonu ile tarayacak. Daha sonra telefon bir kontrolcü işlevi görmeye başlayacak.

Unhinged Türkiye'de Oynanabilecek mi?

Netflix şu an sınırlı sayıda ülkede televizyonda oyun oynama imkânı sunuyor. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Meksika, Fransa, İtalya, Almanya, Brezilya, Belçika, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Hollanda gibi ülkeler mevcut. Türkiye ise şimdilik bunların arasında yer almıyor. Dolayısıyla Unhinged'e başlangıçta Türkiye'den erişilemeyecek. Ama Netflix, ileride daha fazla ülkeyi destekleyeceğini belirtiyor. Yakında Türkiye'deki kullanıcılar da Unhinged dâhil diğer oyunları televizyondan oynayabilir.

Netflix Neden Oyunlara Odaklandı?

Netflix'in oyun sektörüne odaklanmasının başlıca sebebi, kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlamak istemesi. Dizi ve filmler artık çok hızlı şekilde izlenip bitirilebiliyor ama oyunlarda böyle bir durum söz konusu değil. Bir oyunu saatlerce hatta günlere oynayabiliyorsunuz. Filmdeki gibi bir sahne hızlıca geçilip gidilmiyor. Oyuncu çevreyi araştırıp epey zaman kaybediyor. Dolayısıyla platformda da daha fazla vakit geçiriyor.

Diğer sebep, eğlence sektöründeki rekabet koşullarının artık hiç olmadığı kadar sert olması. İnsanlar artık boş zamanlarını sadece film ya da dizi izleyerek geçirmiyor. Pek çok kişi, etkileşimde bulunabilecekleri, keşif yapabilecekleri ve içinde bulunduklarını dünyayı bir kenarda bırakıp başka bir dünyaya odaklanabilecekleri oyunlar oynama eğiliminde. Netflix, bunun farkına erken vardı. Rekabette geri kalmamak için de öne çıkma çabasını sürdürüyor.

Editörün Yorumu

Netflix'in son birkaç yıl içinde attığı adımların ciddi etkilerinin olacağını düşünüyorum. Çoğu insan artık yeni dizi ve film izleyerek karakterlerin geçmişini öğrenmek, konuyu anlamaya çalışmakla vakit kaybetmek istemiyor. Bunun yerine doğrudan bir parçası hissedecekleri etkileşimli yapımları tercih ediyor.

Eğlence devi, dünyanın giderek bu eğilimde olmaya başladığı bir dönemde oyunlara ağırlık vererek aslında gelecekteki avantajlı konumuna bir hazırlık yapıyor. Unhinged gibi yapımlar eğer gerçekten geniş bir kitle tarafından beğenilir ve bunların sayısı artarsa Netflix döneme uyum sağlayabilen birkaç şirketten biri olarak uzun bir süre daha eğlence sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alacaktır.