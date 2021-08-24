Steve Jobs İmzalı Apple II Kılavuzu 800 Bin Dolara Satıldı

1980'den kalma Steve Jobs tarafından yazılan ve imzalanan Apple II kılavuzu 800 bin dolara satıldı. Amerikan futbolu takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, nadir bulunan koleksiyon parçasını satın aldı.

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından 1980'de yazılan ve imzalanan nadir bir koleksiyon olan Apple II kılavuzu 787,484 dolara açık artırmaya çıkarıldı ve kılavuzu alan kişi ise Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay.

Apple II kılavuzu 800 bin dolara el değiştirdi

Boston merkezli RR Auction, geçen hafta 41 yaşındaki Apple II Referans Kılavuzunu sattı. 196 sayfadan oluşan kılavuz, Jobs ve Apple'ın eski melek yatırımcısı ve ikinci CEO'su Mike Markkula tarafından mavi mürekkeple İçindekiler'in karşısına yazılmış ve imzalanmıştı. Kılavuz, Apple II'nin mimarisi ve işleyişinin teknik ayrıntılarını içeriyor.

Jobs kılavuzda, “Julian, (Babası Michael'ın Apple'ın dağıtım hakları için pazarlık yaptığı Julian Brewer'a atıfta bulunuyor) senin neslin bilgisayarlarla büyüyen ilk nesil. Git dünyayı değiştir! Steven Jobs, 1980." ifadelerine yer verdi.

RR Auction'ın web sitesindeki bir notta, “Apple'ın borsadaki dalgalanma yılında kaleme alınan Jobs yazısı, Apple Computer'ın geleceği ve bir bütün olarak kişisel bilgisayar için büyük hırsını ve vizyonunu aktarıyor” dedi. Jobs ve Markkula, Apple II kılavuzunu imzaladıklarında şirketi tanıtmak için İngiltere'deydi.

Not ayrıca kılavuzun iyi durumda olduğunu ancak ön kapakta birkaç küçük leke olduğunu belirtiyor.

Müzayede evi, Jobs ile ilgili birkaç eşya daha sattı. Satılan diğer eşyalardan biri, Jobs'un 55 teklif alan ve 479.939 dolara satıldığı, “Korkarım imza atamam” yazılı bir mektubu içeriyordu.

Jobs kılavuzu imzaladığı sırada genç olan Brewer, RR Auction'a şunları söyledi: “Babam bazı misafirlerle tanışmak için beni aradığında yatak odamda oturmuş Apple II'mde oyun yapıyordum. El kitabı yanımdaydı ancak daha sonra Jobs'un böyle bir yazı yazmak şöyle dursun, herhangi bir şeyi imzalamasının ne kadar değerli olduğunu anladım.”

Jobs 2011'de vefat etti. Ancak son yıllarda onun imzaladığı her şeyin fiyatı fırladı. Irsay, Apple II kılavuzunun kendisi için ne anlama geldiğini ifade ederken, müzayede evine yaptığı açıklamada Jobs'un "son iki yüzyılın en yenilikçi beyinleri" arasında olduğunu söyledi.