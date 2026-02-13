Z Flip 7'ye Rakip Mi Geliyor? Apple'ın Katlanabilir iPhone Planları Ortaya Çıktı

Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı. Apple, eylül ayında düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte ilk katlanabilir telefonunu da tanıtacak. Ancak son ortaya çıkan sızıntılar gösteriyor ki şirket yönetimi katlanabilir iPhone ile ilgili hala kararsız.

Apple, Kapaklı Bir Katlanabilir iPhone Üretebilir

Apple, uzun zamandır bir katlanabilir iPhone'lar üzerinde çalışıyor. Ancak rakipleri birbiri ardında yeni modeller tanıtırken şirket hala bazı detayları netleştirmeye çalışıyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı "detaylardan" biri ise kısa süre önce ortaya çıktı. Buna göre ilk katlanabilir telefonunda hata yapmak istemeyen teknoloji devi, kapaklı bir katlanabilir iPhone seçeneğini hala değerlendiriyor.

Bildiğiniz üzere Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili tüm sızıntılar "kitap şeklinde" bir telefona işaret ediyor. Katlandığında neredeyse normal bir iPhone gibi işlevsel olacak olan bu telefon, açıldığında ise adeta bir iPad görevi görecek. Hatta sızıntılar telefonun açıldığında iPad mini ile benzer bir boyuta sahip olacağı yönünde. Ancak iddialar o ki şirket yöneticilerinin kafasında ikinci bir seçenek daha var.

Söz konusu model, Samsung'un Galaxy Z Flip'lerinden aşina olduğumuz, 2000'lerin kapaklı telefonlarını andıran bir tasarıma sahip. Kafa karışıklığının önüne geçmek için biz ona şimdilik iPhone Flip diyelim. İddialar doğruysa Apple, ilk etapta üzerini çizdiği iPhone Flip modelini ciddi şekilde düşünüyor. Aslında bu söz konusu modeli ilk duyuşumuz değil. Yukarıda da belirttiğimiz üzere uzun zamandır katlanabilir iPhone'lar üzerinde çalışan Apple, her seçeneği değerlendirdi.

Bloomberg'den Mark Gurman da bir süre önce yaptığı bir paylaşım ile şirketin planlarını doğrulamıştı. Ancak Fixed Focus Digital isimli Çinli kaynağın iddialarına göre Apple hala nihai kararını vermiş değil. Belirtmekte fayda var ki Apple bu iki modeli birbirine alternatif olarak değil, bir arada var olacak modeller olarak görüyor. Peki şirket gerçekten de iki farklı katlanabilir iPhone tanıtacak mı? Aslında bu sorunun cevabı biraz karışık.

Apple gayet de zaman içerisinde birden fazla katlanabilir iPhone modeli ile karşımıza çıkabilir. Ancak şirket bu alanda hala yeni ve ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Bu nedenle Eylül 2026'da iPhone 18 Pro'larla birlikte bir katlanabilir telefon tanıtacak olsa da muhtemelen birden fazla modelle karşımıza çıkmayacak. Şirket bunun yerine muhtemelen kullanıcılarının kafasını karıştırmadan tek modele odaklanacak. iPhone Flip'in akıbeti ise iPhone Fold'a bağlı olacak.

Yine de kesin bilgi için beklemek dışında bir şansımız yok. Ayrıca hem bir iPhone hem de bir Galaxy Z Fold 7 kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki kapaklı bir katlanabilir iPhone kitap şeklindeki iPhone'a kıyasla kulağa çok daha ilgi çekici geliyor. Elbette ki bu tamamen kişisel bir yorum ve sizin için durum farklı olabilir.