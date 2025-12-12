En Ucuz Apple Ürünleri Yenileniyor: HomePod mini ve AirTag Planları Sızdırıldı

Apple uygun fiyatlı ürün grubunda yer alan AirTag ve HomePod mini'yi uzun bir aradan sonra yenilemek için kolları sıvadı. Sızdırılan iOS 26 kodlarında ortaya çıkan bilgiler, yeni HomePod mini ve ikinci nesil AirTag'i doğruladı.

Apple'dan 2. Nesil AirTag Geliyor

Apple'ın en başarılı olduğu alanlardan biri de kuşkusuz kullanıcılarının ihtiyaçlarını öngörmek. Bu doğrultuda 2021 yılında AirTag'i tanıtan şirket, sahip olduğu "Bul" ağının da yardımıyla piyasadaki en iyi takip cihazını tanıttı. Uygun fiyatlı ve kolay saklanabilir yapısıyla dikkat çeken AirTag, kısa süre içerisinde inanılmaz bir popülariteye ulaştı.

İnsanlar AirTag'i araçlarına, evcil hayvanlarına, cüzdanlarına ve takip etmek istedikleri daha pek çok şeyde kullanmaya başladı. Şimdi ise şirket, AirTag 2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sızıdırılan kodlarda yer alan bilgilere göre yeni AirTag özellikleri şunları içerebilir:

Daha kolay ve hızlı eşleştirme süreci

Geliştirilmiş Hassas Bulma

Ayrıntılı pil seviyesi bilgisi

Kalabalık ortamlarda daha doğru konum tespiti

Bunlara ek olarak dikkat çeken bir özellik de “Gelişmiş Takip” olarak adlandırılıyor. Bu özellik, hareket halindeki bir AirTag’in konumunun daha net şekilde takip edilmesini sağlayabilir. Mevcut AirTag’lerde bu durum önemli bir sınırlama olarak öne çıkıyordu. Yeni modelde, daha gelişmiş bir ultra geniş bant (UWB) çipin kullanılması bekleniyor. Ayrıca bu özelliklerden bazıları eski AirTag'lere de güncelleme yoluyla gelebilir.

HomePod mini Yenileniyor

Apple'ın ilk olarak 2020'de tanıttığı ancak ülkemize 2024 yılında gelen HomePod mini, bugüne kadar yeni renk seçenekleri dışında bir güncelleme almadı. Ancak şirket, çok yakında bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni HomePod mini modeli, şirket içinde B252 kod adıyla anılıyor. Cihazın Apple Watch Series 10 ile hayatımıza giren S10 işlemci ile gelmesi bekleniyor.

Mevcut HomePod mini hala S5 çipini kullanıyor. Yeni ve daha verimli bir işlemciye geçiş daha hızlı performans, daha stabil kablosuz bağlantı ve genel sistem iyileştirmeleri anlamına geliyor. Ancak ses kalitesinde ciddi bir artış ve yeni özellikler beklenmiyor. Yine de Türkiye'de 5.399 TL'ye satılan akıllı hoparlörün teknik açıdan yenilenmesi olumlu bir gelişme.