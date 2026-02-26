Apple ve Samsung'un Yeni Anlaşması iPhone ve Mac'lerin Fiyatlarını Artırabilir

Teknoloji devi Apple diğer birçok marka gibi son dönemde dünya genelinde patlama yapan yapay zeka trendinin getirdiği donanım tedariki zorluklarıyla mücadele ediyor. Geçmişte imzaladığı düşük fiyatlı ve uzun vadeli anlaşmalar sayesinde bu tür darboğazlardan sıyrılan şirket artık bu avantajını kaybetmeye başladı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni raporlar şirketin donanım maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaşanan artışın arkasında ise Samsung'un ile imzalanan yeni RAM anlaşması yatıyor. İşte detaylar!

Apple ve Samsung Arasında Yeni RAM Anlaşması İmzalandı

Güney Kore kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Apple ve Samsung arasında iPhone ve Mac'lerde kullanılan DRAM tedariki için yeni bir anlaşma sağlandı. Yeni anlaşmanın en dikkat çekici yanı fiyat tarafındaki devasa zam oldu.

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung başlangıçta Apple'a satacağı yeni LPDDR5X RAM bellekleri için önceki anlaşmalara kıyasla yüzde 60 civarında bir fiyat artışı stratejisi belirlemişti. Ancak ilk görüşme masasında Samsung yetkilileri sürpriz bir şekilde yüzde 100'lük bir zam teklif etti ve iddialara göre Apple bu teklifi hiç pazarlık yapmadan anında kabul etti.

Peki Apple neden bu kadar yüksek bir artışı hemen onayladı? Uzmanlar 2026 yılının sonuna kadar üreticilere sunulan toptan RAM maliyetlerinin üç ila dört katına çıkmasını bekliyor. Halihazırda yeni bir DRAM fabrikası kurmanın yaklaşık iki yıl sürdüğü ve üretim hatlarının tam kapasiteyle çalıştığı göz önüne alındığında Apple fiyatlar daha da fırlamadan 2026'nın ilk yarısı için kendini garantiye almak istemiş olabilir.

iPhone ve Mac'ler Zamlanabilir mi?

Ortaya çıkan yeni anlaşma iddialarının hemen ardından pek çok kişinin kafasında aynı soru beliriyor. Apple bellek ve diğer donanım bileşenlerinde yaşanan kriz nedeniyle iPhone ve Mac gibi sevilen ürünlerine zam yapar mı?

Aslına bakacak olursanız şirket uzun bir süredir yeni piyasaya süreceği ürünlerinde fiyat artışına gitmemeyi hedefliyor. Ancak bir yandan da donanım tarafındaki peş peşe zamlar işi zorlaştırıyor. Durumu basit bir tabloyla özetlemek gerekirse Apple'ın iPhone 18 serisinde kullanacağı A20 yongaları, geçtiğimiz yıl tanıtılan A19 çiplere kıyasla şirkete tam 2 kat daha pahalıya mal olacak.

Genel tabloda Apple sahip olduğu devasa nakit rezervleriyle bu maliyet artışlarını rakiplerine kıyasla daha rahat bir şekilde telafi edebilir. Ancak hiçbir şirketin yükselen maliyetleri sonsuza dek tüketiciye yansıtmadan eritemeyeceği de ticari bir gerçek. Bu nedenle iPhone ve Mac modellerinde bir fiyat artışı olup olmayacağını zaman gösterecek.

Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.