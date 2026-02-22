Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü Hiç Konuşmasanız Bile Sizi Anlayabilecek!

Apple, giyilebilir teknoloji pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro ürünleri ile umduğunu pek de bulamayan şirket, şimdiyse Meta'nın sevilen Ray-Ban gözlüklerine karşı ilk yapay zeka destekli akıllı gözlüğünü geliştiriyor. İşte cihazın ortaya çıkan özellikleri!

Apple'ın İlk Akıllı Gözlüğü Neler Sunacak?

Sızdırılan son bilgilere göre Apple'ın yeni akıllı gözlüğünde iki adet kamera lensi yer alacak. Mevcut lenslerden biri çevresel görüş ve yapay zeka işlemleri için kullanılırken diğeri ise tamamen fotoğraf ve video çekimi görevlerini üstlenecek.

Daha öncesinde sızdırılan raporlar yeni gözlüğün hafif ve ergonomik tasarım hedefi doğrultusunda harici bir bataryaya sahip olacağını işaret ediyordu. Ancak gelen son bilgilere göre Apple, kullanım kolaylığı adına pil de dahil olmak üzere tüm bileşenleri gözlük çerçevesinin içerisine yerleştirecek.

Apple'ın yeni akıllı gözlüğü özellikle iletişim tarafında Meta Ray-Ban Display gibi rakiplerinden sıyrılacak. Bildiğiniz üzere birçok kişi kalabalık ortamlarda akıllı gözlük veya kulaklıkları üzerinden sesli komut vermekten çekiniyor. Yeni cihaz ise tam da bu soruna yenilikçi bir çözüm sunacak.

İddialara göre Apple Glasses kullanıcıların mikro yüz hareketlerini analiz edebilen yapay zeka tabanlı bir teknolojiye sahip olacak. Böylelikle cihaz en sessiz komutlarınızı bile doğru şekilde anlayabilecek ve talep edilen işlemleri Siri asistanına yönlendirebilecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Apple ilk akıllı gözlük modelini henüz resmi olarak doğrulamadı. Bu nedenle cihazın çıkış tarihi hakkında net bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirketin Apple Glasses adını verdiği yeni model 2027 yılı içerisinde düzenlenecek bir lansman etkinliğinde boy gösterecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Vision Pro cihazlarının ardından akıllı gözlük projesinde başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.