Beklenen Oldu: Apple ilk PC Emülatörünü Onayladı!

Apple, Nisan ayında uygulama kurallarını Avrupa Birliği çerçevesinde güncelledikten sonra iOS'ta retro konsol emülatörleri görünmeye başlamıştı. Şimdi de Apple, daha önce reddettiği bir Windows PC emülatörünü ilk kez onayladı.

The Verge'in bildirdiğine göre UTM SE uygulaması artık iPhone'larda, iPad'lerde ve Apple Vision Pro'da kullanılabiliyor. Bu emülatör, Windows XP'den başlayarak çeşitli Windows sürümlerini, belirli Linux ve macOS sürümlerini çalıştırabiliyor.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!



Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO