Beklenen Oldu: Apple ilk PC Emülatörünü Onayladı!

Apple, Nisan ayında uygulama kurallarını Avrupa Birliği çerçevesinde güncelledikten sonra iOS'ta retro konsol emülatörleri görünmeye başlamıştı. Şimdi de Apple, daha önce reddettiği bir Windows PC emülatörünü ilk kez onayladı.

The Verge'in bildirdiğine göre UTM SE uygulaması artık iPhone'larda, iPad'lerde ve Apple Vision Pro'da kullanılabiliyor. Bu emülatör, Windows XP'den başlayarak çeşitli Windows sürümlerini, belirli Linux ve macOS sürümlerini çalıştırabiliyor.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!



Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO — UTM (@UTMapp) July 13, 2024

Apple Geçtiğimiz Ay Emülatörü Neden Kaldırmıştı?

UTM SE'nin App Store'da onaylanması sürpriz oldu çünkü Haziran ayında Apple bu uygulamanın mağazada listelenmesine izin vermemişti. Ret sebebi olarak PC'lerin "retro oyun konsolu" tanımına uymadığı gerekçesi gösterilmişti.

Apple'ın politikalarında neyin değiştiği tam olarak belli değil ancak UTM SE ekibinin sosyal medya paylaşımlarına göre Apple bu kararı yeniden gözden geçirmiş gibi görünüyor ve emülatörün deneyimi de iyileştirilmiş durumda.

Emülatör kullanmak yasal olsa da eski yazılım ve oyunları korsan olarak kullanmak elbette yasal değil ve bu durum, emülatörlerinApp Store'da uzun süre yer almamasına neden olmuştu.

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