Yeni Gelişme: Apple Intelligence Özellikleri Vision Pro'ya Gelecek mi?

Apple geçen ay Apple Intelligence ile yapay zekâ hamlesini duyurduğunda, şirket yöneticileri bunun yeni üretilen MacBook'lar ve iPhone 15 Pro ile sınırlı kalacağını söylemişti. Şimdi ise Apple'ın yapay zekâ teknolojisini Vision Pro'ya da getirmek için çalıştığı bildiriliyor.

Apple, Vision Pro'ya Apple Intelligence'i Getiremeyeceğini Söylemişti

Bloomberg Sunday tarafından yayınlanan bir rapor, Apple'ın yapay zekâ teknolojisini her geçen giderek popülerleşen Vision Pro'ya getirme planlarını açıklamamasının birkaç nedenini detaylandırdı.

Bloomberg bu nedenler arasında, Vision Pro'nun karma gerçeklik ortamında teknolojinin "doğru görünmesini" sağlayan altyapı ile uyumu ve kullanıcı arayüzü zorluklarını gösterdi.

Bir başka zorluğun da Apple'ın bilgi işlem altyapısı olduğu ve şirketin aynı anda çok fazla cihazın bağlanması hâlinde aşırı yük altında kalacağından endişe ettiği bildiriliyor.

Peki Önümüzdeki Yıllarda Gelebilir mi?

Apple, Apple Intelligence özelliklerini kullanıcılarına aşamalı olarak sunmayı planladığını ve bu yılın sonlarında bir test "beta" sürümünün geleceğini söylemişti. Bloomberg, Apple'ın yapay zekâ özelliklerini Vision Pro'ya getirmek için "aktif olarak çalışmasına" rağmen "bunun bu yıl gerçekleşmeyeceğini" belirtiyor.

Apple, yapay zekâ konusunda teknolojiyi pazara sunma konusunda daha hızlı bir yaklaşım sergileyen Google, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi şirketlerden kesinlikle daha yavaş bir yol izliyor. Şirketin bunu yapmasının arkasındaki neden, olabildiğince kusursuz bir deneyimi kullanıcılara aktarabilmek.

Hâl böyle olunca Apple'ın Vision Pro'ya yönelik endişelerini kırması ve sorunsuz deneyimi elde etmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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