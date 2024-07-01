iPhone 16 Pro'nun Ekranına Dair Yeni İddia: Daha Parlak ve Daha Uzun Ömürlü!

Yeni bir rapor, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Samsung'un uzun ömürlülüğü uzatırken parlaklığı artıran M14 OLED ekran panellerini kullanan ilk iPhone'lar olacağını iddia ediyor.

iPhone 16 Pro'daki ekranlarla ilgili önceki söylentiler parlaklıkla ilgili bazı iddialar içeriyordu. Örneğin Eylül 2023'teki bir söylentide Apple'ın daha fazla OLED ışığını yansıtan bir mikro lens dizisi kullanacağı söyleniyordu.

Yeni Ekran Sayesinde Parlaklık 1.200 Nit'e Çıkacak

Güney Kore'den ETNews'e göre iPhone 16 serisindeki iki Pro modeli Samsung'un en yeni ekranlarını kullanacak. M14 OLED ekran olarak bilinen bu modeller, yüksek performanslı malzemeye sahipler ve piyasanın en iyi ekranları olarak biliniyor.

Yeni raporda ekranların ne kadar daha parlak olacağına dair herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Bununla birlikte Mayıs 2024'teki ayrı bir sızıntıda, iPhone 16 Pro'nun iPhone 15 Pro'nun 1.000 nit'ine kıyasla 1.200 nit parlaklık sunacağı belirtiliyordu.

Apple bu yeni nesil Samsung ekranını ilk kez kullanmış olacak ancak Samsung'un aynı modeli Google Pixel 9 serisinde kullanması için Google'a da tedarik ettiği bildiriliyor. iPhone 16 Pro'nun Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, Google Pixel 9'un da benzer şekilde 2024'ün ikinci yarısı için planlandığını biliyoruz.

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