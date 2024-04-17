Apple, iOS 17.5 ile Yeni Hamlesini Yaptı: Web Dağıtımı Özelliği Neler Sunuyor?

Bugün Apple, geliştiricilere iOS 17.5 beta 2'yi sundu. Bu sürümün sunulması, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) nedeniyle Apple'ın eklemek zorunda kaldığı başka bir özelliğin ilk kez görülmesine işaret ediyor.

iOS 17.5'ten itibaren AB'deki iPhone kullanıcıları, App Store'a başvurmak durumunda kalmadan indirme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu, uygulamanın resmi mağazası yerine başka sitelerden iistediklerini indirebilecekleri anlamına geliyor. Apple, iOS 17.4'te DMA sayesinde alternatif uygulama mağazalarını da desteklemeye başladı.

Apple Hala Bazı Kurallarını Koruyor

Apple'ın henüz genel kullanıma sunulmayan yeni güncellemeleri, şu anda yalnızca şirketin Beta programına kayıtlı geliştiricilerin erişimine açık. Bu güncellemelere erken erişim isteyen kullanıcılar Apple Developer Center veya cihazlarının Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncellemeleri sayfasını ziyaret edebilirler.

Bu gelişme, AB Dijital Piyasalar Yasası'nın kapsamında artık geliştiricilerin üçüncü taraf dağıtımlara erişebilmesini sağlayacak. Bu durum istenilen uygulamaları bulma konusunda büyük esneklik yaratacak. Fakat Apple'ın hala belirli kuralları mevcut halde.

iOS 17.5 beta 2 ile sunulan Web Dağıtımı özelliğinden yararlanmak isteyen geliştiricilerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında Apple'ın onay sürecinden geçmiş olmaları ve en az iki yıldan uzun süredir Apple'ın Developer Center programına kayıtlı olmaları bulunuyor.

Ayrıca, önceki yılda yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde ve iOS cihazlarda en az bir milyon ilk yükleme alan uygulamaların web sitesinden indirilmeye uygun olacağı belirtiliyor. Ancak web sitelerinden indirilen uygulamalar tıpkı diğer tüm uygulamalar gibi yedeklenebilecek, geri yüklenip güncellenebilecek.

AB'deki iPhone kullanıcıları bu tür bir uygulamayı yüklemek istediklerinde uygulama adını, geliştirici adını, uygulama açıklamasını ve ekran görüntülerini gösteren bir sistem penceresiyle karşılaşacaklar. Uygulamaları yüklemek için o geliştiriciye açıkça izin vermeleri gerekecek.

Bütün bunların geliştiriciler için avantajı, web sitelerinde dağıtılan uygulamaların satışından Apple'a kesinti ödemek zorunda kalmayacak olmaları. Ancak bu hiçbir şey ödemeyecekleri anlamına gelmiyor.