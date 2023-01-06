iPhone 14 Pro ve Pro Max Sorunları Bitmiyor: Ekranları Yanıyor!

iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonları, Apple'ın bir önceki serilerinde olmayan yeni bir özellikle birlikte gelmişti. Dinamik Ada (Dynamic Island) olarak adlandırlan etkileşimli çentik, uygulamalardan gelen bildirimlere göre genişleyip, şekil değiştirebilen bir çalışma sistemine sahip.

Bazı kullanıcılar, cihazlarındaki ekranın Dinamik Ada kısmında yanıklar oluştuğunu bildirmeye başladı. İnternette paylaşılan görsellerde göründüğü kadarıyla, Dinamik Ada etrafında ekran yanıkları net bir şekilde görülüyor.

iPhone 14 Pro Serisinde Ekran Yanığı Sorunu

Ekran yanması sorununu yaşayan kullanıcılardan biri yetkili servisle iletişime geçtiğini bildirdi. Bununla birlikte Apple çalışanlarının cihazlarda daha önce ekran yanması gibi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirttiğini de ekledi.

Kullanıcı Apple Care+ planı satın aldığı için ekran değişimi için kendisinden ücret talep edilmediğini de açıklamasında belirtiyor. Başka bir kullanıcı da 1 aydan daha kısa süre içerisinde iPhone 14 Pro akıllı telefonunda benzer bir sorun yaşadığını ve ekranın Dinamik Ada kısmında iz kaldığını söylüyor.

Ekran yanması sorununun tam olarak ne kadar yaygın olduğu ve her kullanıcının bu sorunu yaşayıp yaşamadığı konusunda henüz herhangi bir netlik yok. Apple da konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Peki siz iPhone 14 Pro veya Pro Max cihazınızda benzer bir sorun yaşadınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.