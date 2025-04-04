Apple’ın Son Güncellemesi Araba Sahiplerini Çileden Çıkardı

Apple, iOS 18.4 güncellemesini geçtiimiz günlerde yayınladı. Ancak iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği güncelleme şu ana kadar getirdiği yeni özelliklerle değil, neden olduğu sorunlarla gündeme geldi. Örneğin size yakın zamanda kullanıcıların yaşadığı hayalet uygulama sorunundan bahsetmiştik. Şimdi ise iOS 18.4'ü yükleyen kullanıcıların CarPlay'de sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

iOS 18.4 Güncellemesi CarPlay'de Sorunlara Yol Açıyor

iOS 18.4 güncellemesi yapan bazı kullanıcılar, CarPlay'de sorun yaşadıklarını iddia etti. Şikayetlere göre, sürüş esnasında bağlantı sorunlarından tutun da ekrandaki bilgilerin kaybolmasına kadar pek çok sorun yaşayan kullanıcılar var.

Sorunun birden fazla kullanıcı tarafından bildirilmesi ve Audi, Ford, Volkswagen, Honda ve Mazda gibi farklı markalarda görülmesi, sorunun otomobilden kaynaklanma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, telefonlarını ve araçlarını yeniden başlatma ya da eşleştirmeyi sıfırlama gibi yöntemler denemiş olsa da bazılarında sorun devam ediyor.

Apple henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile duruma müdahale etmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere iOS 18.5 güncellemesinin beta testleri geçtiğimiz günlerde başladı. Kim bilir belki de şirket kısa süre içerisinde bu sürümü yayınlayarak sorunları çözebilir.