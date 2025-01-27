Siri'yi Baştan Aşağı Değiştirecek iOS 18.4 Güncellemesi Yakında Geliyor

Apple'ın yeni yazılım güncellemesi iOS 18.4'ün Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bloomberg'in güvenilir ismi Mark Gurman'a göre, bu güncelleme özellikle Siri ve Apple Intelligence alanında büyük yenilikler getirecek.

iOS 18.4 Geliyor: Siri Akıllanıyor, Yeni Emojiler Yolda!

iOS 18.4, iPhone kullanıcıları için pek çok yeni özellikler sunacak. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Siri'de karşımıza çıkacak. Yapay zeka teknolojilerinin yükselişi ile "geride" kalan bu teknoloji halihazırda bir süredir gelişim gösteriyordu. iOS 18.4 ile ise bu gelişim hız kazanacak. İşte iOS 18.4 ile beklenen öne çıkan özellikler:

Siri'de Devrim Niteliğinde Yenilikler

iOS 18.4 ile birlikte Siri, Apple Intelligence dönemine adım atıyor. İşte Siri'nin yeni yetenekleri:

Siri, kullanıcının kişisel verilerini daha iyi analiz ederek daha akıllı yanıtlar verecek.

Siri, ekranda ne olduğunu anlayarak sizin için bazı işlemler gerçekleştirebilecek ya da ekrandaki nesne ile ilgili sorularınıza cevap verecek.

Siri, daha fazla uygulamayla entegre çalışarak kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak ve daha iyi bir kişisel asistan deneyimi sunacak.

Apple Intelligence Yeni Dilleri Destekleyecek

Apple, Apple Intelligence'ın dil desteğini genişletiyor. Nisan 2025'ten itibaren Çince, Hint İngilizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve Vietnamca gibi diller desteklenecek. Ne yazık ki Türkçe dil desteği bu güncellemede de yer olmayacak.

Yeni Emojiler Geliyor!

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni emojiler ekliyor. Bu emojiler, mesajlaşma deneyiminizi daha renkli ve eğlenceli hale getirecek. İşte iOS 18.4 ile gelecek yeni emojilerden bazıları:

iOS 18.4, özellikle Siri'nin yeteneklerini genişletmesi ve yeni dil desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca, yeni emojilerle kullanıcıların iletişim deneyimini zenginleştiriyor. Apple'ın bu güncellemeyi Nisan ayında sunması bekleniyor. Sizce iOS 18.4'ün en çarpıcı özelliği hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz!