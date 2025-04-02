Apple iOS 18.5'in ilk Beta Güncellemesini Yayınladı

Apple, geçtiğimiz gün merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. iPhone'lara pek çok yeni özellik kazandıran güncelleme, hayalet uygulama gibi sorunlara neden olsa da genel olarak sundukları ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı da başardı. Ancak bu durum Apple'ı yavaşlatmadı. Şirket direkt bir sonraki güncelleme için kolları sıvadı. Bu doğrultuda iOS 18.5''in ilk beta güncellemesini yayınladı.

iOS 18.5'in ilk Beta Güncellemesi Yayınlandı

Apple, iOS 18.4 güncellemesinin hemen ardından bir sonraki sürüm için de ilk adımı attı. iOS 18.5 beta 1, geliştiricilerin testleri için kullanıma sunuldu. Geliştirici güncellemeleri açık olan kullanıcılar, bu sürümü Ayarlar → Genel → Yazılım Güncellemesi adımlarını izleyerek deneyimleyebilir.

iOS 18.5 her ne kadar bazı hata düzeltmeleri ve geliştirmeler içerse de ne bu sürümü ne de sonraki versiyonları iPhone'larda çok bir şey değiştirmeyecek. Şirketin halihazırda iOS 19 güncellemesi üzerinde çalıştığını ve bunun ciddi değişiklikleri beraberinde getitreceği biliniyor.

Yine de Apple'ın sürpriz yapmayı sevdiği de bir gerçek. Geçen yıl iOS 17.5, News+ oyunları ve AirTag takip önleme gibi sürpriz özelliklerle gelmişti. Bu nedenle ilk beta pek bir şey sunmasa da bu durum gelecekte değişebilir.

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