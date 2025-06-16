Apple'dan Beklenmedik Güncelleme: iOS 18.6 Beta 1 Yayında!

Apple, geçtiğimiz hafta WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'u atlayarak iOS 26'ya merhaba dedi. Bu yeni işletim sistemiyle birlikte birçok yenilik duyuran şirket, şimdi tekrardan gözünü iOS 18.6'ya çevirdi. Öyle ki iOS 18.6 Beta 1 sürümünü yayınladı.

iOS 18.6 Beta 1 Sürümü Yayında

iOS 18.6 Beta 1 büyük bir yenilik sunmasa da hangi değişiklikleri içerdiği şimdilik net değil. Zira daha önceki iOS x.6 sürümleri de genellikle büyük yenilikler getirmemişti.

Bir önceki sürümde yer alan değişiklikler şu şekildeydi;

Mail uygulamasında kişi fotoğraflarıyla ilgili yaşanan sorun düzeltildi ve kullanıcıların bu özelliği basit bir tikle açıp kapatabileceği yeni bir menü eklendi.

LGBTQ+ topluluklarının "gücü ve güzelliği"ni kutlamak için yeni bir Pride duvar kağıdı sunuldu.

Ebeveynlere, çocuklarının cihazlarında Ekran Süresi şifresi kullanıldığında bildirim gönderilmeye başlandı.

Apple TV uygulamasında, üçüncü parti cihazlar üzerinden içerik satın alırken “iPhone ile Satın Al” özelliği kullanılabiliyor.

Apple Vision Pro uygulamasında ekranın siyah görünmesine neden olan bir hata düzeltildi.

iPhone 13 modellerinin tamamı artık operatör destekli uydu özelliğini destekliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizii aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.