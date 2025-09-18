iOS 26 Şikayetleri Büyüyor: Apple'dan İlk Resmi Açıklama Geldi!

Apple’ın yeni yayınladığı işletim sistemi iOS 26 kısa sürede gündemin en çok konuşulan güncellemelerinden biri olmayı başardı. Ancak bu kez tartışmalar yeni özelliklerden çok olumsuz geri dönüşler gelen kullanıcı deneyimine odaklanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

iOS 26 İçin Kullanıcılar Neler Diyor?

Apple geçtiğimiz hafta iPhone 17 serisi ve yeni Apple Watch modellerini tanıtmasının ardından iOS 26 sürümünü de yayınladı. Bu noktada yeni güncelleme kullanıcılara sunuldu ancak iOS 26 güncellemesini yapan kullanıcılardan iyi yorumlar maalesef gelmedi.

Güncellemenin en çok öne çıkan yeniliği olan Liquid Glass, saydam katmanları, akışkan animasyonları ve dinamik geçişleriyle modern bir görünüm sunuyor. Ancak bu görsel yenilik, farklı cihazlarda farklı geri dönüşlere sebep oldu. Yeni modellerde etkileyici bulunan tasarım eski cihazlarda aynı karşılığı bulamadı.

iOS 26 ile ilgili en yoğun şikâyetlerden biri okunabilirlik üzerine. Arka plan bulanıklığının fazla olması, düşük kontrastlı alanlar ve sürekli değişen tonlar bildirimleri takip etmeyi, hatta klavyede yazı yazmayı zorlaştırıyor. Özellikle uzun süreli kullanımda göz yorgunluğuna neden olduğunu belirten kullanıcıların sayısı artıyor.

Bir diğer olumsuz geri dönüş ise performans ve pil ömrü tarafında. Daha eski iPhone modellerinde animasyonların yavaş çalıştığı gecikmeler yaşandığı ve pilin daha hızlı tükendiği sıkça dile getiriliyor. Ayrıca kullanıcılar Liquid Glass efektini tamamen kapatma seçeneği olmamasını eleştiriyor.

Apple yalnızca yoğunluğu azaltmaya izin veriyor, bu da özellikle sosyal medyada tartışma konusu haline geldi. Bu noktada Apple, resmi açıklamalarında bu özelliklerin zamanla optimize edileceğini ve ilerleyen güncellemelerde daha iyi bir denge sağlanacağını belirtiyor. Yine de kısa vadede Liquid Glass’tan vazgeçilmesi beklenmiyor. Bu tartışmalar geçmişte iOS 7’ye geçişte yaşanan alışma sürecini hatırlatıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?