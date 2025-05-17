Android ve iOS’un Sevilen Özelliği Google Chrome’a Geliyor! Geri Sayım Başladı

Günümüzde yapay zekanın hayatımıza giderek daha fazla entegre olmasıyla birlikte internette hızlı ve zahmetsiz giriş yapma beklentisi de her geçen gün artıyor. Kimlik doğrulama işlemleri ise hala çoğu kullanıcı için sıkıcı ve zaman kaybettiren bir işlem olmaya ediyor.

Çoğu Android ve iOS cihaz, kullanıcılara gelen doğrulama kodlarını otomatik olarak doldurma imkanı sunuyor. Ancak bu özelliğe sahip olmayan telefonlarda işler yine manuel kod girmeye ya da ekstra uygulamalar kullanmaya kalıyor. Neyse ki Google, Chrome’un Android sürümünde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Böylelikle kullanıcı deneyimi artacak. İşte yeniliğin detayları!

Android için Google Chrome, SMS ile Gelen Kodları Otomatik Dolduracak

Aktarılan bilgilere göre Android için Google Chrome, yenilikle birlikte SMS ile gelen doğrulama kodlarını otomatik olarak algılayıp ilgili alana dolduracak. Şu anda bir kodu manuel olarak yazmak gerekiyor ancak bu yakında sona erecek.

Aslına bakacak olursak otomatik kod doldurma özelliği Android uygulamalarında zaten kullanılabiliyor. Özellikle bankacılık veya mesajlaşma uygulamalarında işlem yaparken bu sıkça görülüyor. Fakat bu işlemler tarayıcı üzerinden yapılmaya kalkındığında otmoatik doldurma devreye girmiyor çünkü söz konusu özellik, Android'e ait. Neyse ki Google da bu açığı kapatıyor.

Android için Google Chrome uygulamasının otomatik doldurma özelliği şu anda herkes tarafından kullanılamıyor. Ne zaman yayınlacağı ise bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları işaret ediyor. Yani henüz net bir tarih mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeniliği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.