iPhone Rakibi Android Telefonun Kamerası Ortaya Çıktı!

vivo’nun merakla beklenen yeni amiral gemisi vivo X300 hakkında dikkat çekici detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan cihazla ilgili şimdi ilgi çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Öyle ki vivo X300 ana kamerası ortaya çıktı.

vivo X300 Ana Kamerası Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından @nakajimegame’in paylaştığı bilgilere göre vivo X300, Samsung imzalı ISOCELL bir kamera sensörüyle gelecek. Bu yeni sensör, 200 MP çözünürlüğe ve 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse cihazın selefi olan vivo X200, 50 MP çözünürlükte ve 1/1.56 inç boyutundaki Sony IMX921 sensörünü kullanıyordu. Bu da yeni modelde daha büyük sensör ve daha yüksek çözünürlük ile kamera performansının ciddi şekilde artabileceği anlamına geliyor.

Söz konusu modelin telefoto kamerasının ise önceki nesilde kullanılan Sony IMX882/LYT600 sensörüyle gelen 50 MP’lik bir periskop lens olması bekleniyor. Elbette bu bilgilerin şimdilik sadece bir söylenti olduğunu unutmamakta fayda var. İddiaların doğru olup olmadığı, vivo X300 tanıtıldığında netlik kazanacak.

Beklenen vivo X300 özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.3 inç AMOLED, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz yenileme hızı

6.3 inç AMOLED, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz yenileme hızı Parmak İzi: Ekran içine gömülü

Ekran içine gömülü İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Şarj: 90W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

90W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği Dayanıklılık: IP68 / IP69 sertifikası (suya ve toza dayanıklı)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X300'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.