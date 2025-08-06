Apple Artık ChatGPT Gibi Çalışacak: İşte Yeni Özellik

Yapay zekâ konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Apple, şu sıralar yeni bir aracı test ederek halen sektörde rekabet halinde olduğunu kanıtladı. Dünyanın en popüler yapay zekâ botu ChatGPT prensibinde çalışan bir yapay zekâ destek asistanı geliştiren şirket, "Destek" uygulamasının alt gezinme çubuğuna yeni bir buton ekledi. Özellik, sınırlı sayıda iPhone kullanıcısıyla test ediliyor.

Apple Destek Uygulamasında Yapay Zekâ Sohbet Botu Eklendi

Apple'ın resmi destek uygulamasında yer alan yeni "Sohbet" butonu, kullanıcıların sorunlarını hızlı ve otonom bir şekilde çözüyor. Butona tıklandığında bir sohbet penceresi açılıyor. Sohbet penceresi açılmadan önce bu yapay zekâ (AI) aracının nasıl kullanılacağına dair talimatlar gösteriliyor. iPhone kullanıcıları, Apple ürünleri veya servisleriyle ilgili soruları bu bota sorarak yardım alıyorlar. Eğer iPhone'larında bir sıkıntı varsa veya bir özelliği nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlarsa AI süreci kolaylaştırıyor. Böylece sorun çözümleri otomatik hale geliyor ve zamandan tasarruf ediliyor.

Apple Ürünleri Haricinde Bilgisi Yok

Tabii bu botun sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü sadece Apple ürünleriyle ilgili sorulara cevap veriyor. Ayrıca, Apple'ın henüz piyasaya sürmediği bir ürün varsa onunla ilgili bilgi veremiyor, kampanyalardan bahsetmiyor; veya Apple ürünleriyle ilişkili olmayan başka konularda verimlilik gösteremiyor.

Sorun Çözülemezse Apple Yetkilisine Aktarıyor

Yapay zekânın her sorunu çözeceğine dair bir garanti yok. Böyle durumlarda AI sohbeti sonlandırıp gerçek bir temsilci ile konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar bu durumu "robotik cevaplarla zaman kaybetmek" olarak yorumlayıp şimdiden eleştirmeye başlamış olsa da Apple'ın yapay zekâ konusunda kendini geliştirmek istediğini ve bu konuda kararlı olduğunu bu tarz yeniliklerle görüyoruz.

Apple Yapay Zekâ Desteği Ne Zaman Gelecek?

Apple bizzat kendi yaptığı açıklamada bu tarz yapay zekâ destek botlarının henüz insan destek personelinin yerini tam olarak dolduramayacağı açık açık söyledi. Sistem tamamen deneysel olduğu için en azından birkaç hafta boyunca testler yapılması gerekecektir. Apple, AI destek asistanının ne zaman kullanıma açılacağına dair bildirimde bulunmadı. Eğer testler Apple'ın istediği gibi sonuçlanırsa asistanın yakın zamanda tüm Apple kullanıcılarına açılacağını söyleyebiliriz.