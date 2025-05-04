Apple'dan Beklenmedik Hamle: Artık iPhone'lar Aynı Tarihte Tanıtılmayacak

Apple, yıllardır süregelen iPhone lansman geleneğini değiştirmeye hazırlanıyor. 2019’dan bu yana standart ve Pro iPhone modellerini her sonbaharda birlikte tanıtan şirketin, 2026 yılı itibarıyla bu stratejisini değiştirerek her yıl iPhone'lar için iki farklı lansman düzenlmeye başlayacak.

Bu değişikliğin ardında yatan en büyük sebep ise iPhone 18 serisinin, eski serilere kıyasla çok daha falza modele ev sahipliği yapacak olması. Zira 2026 yılında duyurulacak serinin toplamda 6 farklı modeli bünyesinde barındıracağı bildiriliyor.

iPhone 18 Daha Fazla Modele ve Daha Fazla Lansmana Sahip Olacak

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler egöre, Apple artık yeni iPhone modellerini yılın iki farklı dönemine yayacak. Buna göre, 2026’nın Eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone modeli kullanıcılarla buluşacak.

Takip eden yılın ilkbahar aylarında ise iPhone 18, iPhone 18 Slim ve daha uygun fiyatlı iPhone 18e modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu yeni stratejinin, ürün yelpazesini genişletmenin yanı sıra, farklı kullanıcı segmentlerine odaklanmayı kolaylaştırması hedefleniyor.

Bu yeni takvim, Apple’ın SE serisinde de köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Zira iPhone 16e ile başlatılan “e” serisinin, artık iPhone serisinin standart bir parçası olarak her yıl düzenli şekilde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Öte yandan ilk kez bu yıl karşımıza çıkacak Air modellerinin ne zaman tanıtılacağı konsunda net bir bilgi yok. Plus modellerinin yerini alması beklenenen cihazların gelecekte hangi lansman döneminde tanıtılacakları şimdilik merak konusu

Apple’ın yeni tanıtım stratejisi sadece kullanıcılar açısından değil, üretim ve lojistik açısından da pek çok şeyi değiştirecek gibi duruyor. Özellikle Çin’de yaşanan iş gücü problemleri ve Foxconn gibi tedarikçiler arasındaki rekabet göz önünde bulundurulduğunda, yıl içine yayılmış bir tanıtım planı Apple’a üretim süreçlerini daha dengeli ve sürdürülebilir şekilde yürütme fırsatı sağlayabilir.