iPhone 18 Pro Serisi İçin Kritik Sızıntı! Kamera Çözünürlüğü Netleşti

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 serisi için henüz önümüzde yarım yıl gibi uzun bir süre olsa da yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu yıl yeni mobil cihazlarını birden fazla etkinlikte tanıtacak şirket, iPhone 18 serisinde dikkat çekici yükseltmeler planlıyor. Görünüşe göre bu yükseltmelerden biri de ön kamera tarafında olacak. Son olarak iPhone 18 Pro serisinin ön kamera çözünürlüğü ortaya çıktı.

iPhone 18 Pro Serisinin Ön Kamerası Sızdı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan bir iddia, Apple'ın iPhone 18 serisinin tamamında ön kamera için önemli bir yükseltme planladığını söylüyordu. Ancak kısa süre önce ortaya atılan son sızıntılar, bu yükseltmenin tüm modellere değil, yalnızca yüksek fiyata sahip Pro ve Pro Max versiyonlarına özel olacağını gösteriyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin ön tarafında 18 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. İddialara göre bu çözünürlük iPhone 18 Pro ve Pro Max’te ise 24 MP seviyesinde olacak. Söz konusu yükseltme sayesinde yeni telefonların iPhone 17 Pro serisine kıyasla daha iyi fotoğraflar çekmesi bekleniyor. Ayrıca görüntülü görüşmede de fark yaratması kuvvetle muhtemel.

Beklenen iPhone 18 Pro Serisi Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarında LTPO OLED ekranlarla gelecek. Cihazlar gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak. Bu yonga setine 12 GB LPDDR6 RAM eşlik edecek.

Ön tarafta 24 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer verilecekken, arka taraftaysa üç adet 48 MP kameradan oluşan kamera kurulumu bulunacak. Öte yandan iPhone 18 Pro’nun bataryası 3.800 mAh olacak. Bu değer iPhone 18 Pro Max’te ise 5.200 mAh olacak.

Özellik iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Ekran Boyutu 6,3 inç LTPO OLED 6,9 inç LTPO OLED İşlemci Apple A20 Pro Apple A20 Pro Bellek (RAM) 12 GB LPDDR6 12 GB LPDDR6 Ana Kamera 48 MP 48 MP Ultra Geniş Kamera 48 MP 48 MP Telefoto Kamera 48 MP 48 MP Ön Kamera 24 MP 24 MP Batarya Kapasitesi 3.800 mAh 5.200 mAh

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.