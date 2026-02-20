iPhone 18 Pro, Serinin Başarılı Özelliğini Zirveye Taşıyacak!

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro modeliyle oldukça iyi bir satış dönemi geçiriyor. Özellikle cihazın sunduğu uzun pil ömrü, yenilenen renk seçenekleri ve kamera iyileştirmeleri, kullanıcıların takdirini toplamayı başardı. Şimdiyse tüm gözler bu yılın eylül ayında düzenlenecek lansmanda tanıtılacak yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro'ya çevrildi.

Gelen son bilgilere göre yeni telefon özellikle pil performansı alanında çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak. Gelin şimdi yaklaşan modelin batarya ve verimlilik alanındaki yeni özelliklerine hep birlikte bakalım.

iPhone 18 Pro'nun Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

İddialara göre Apple, yeni iPhone 18 Pro'nun pil performansını artırmak adına üç önemli yükseltme üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi ise cihazın batarya kapasitesindeki belirgin artış olacak. Henüz rakamlar netleşmese de Apple'ın daha büyük batarya için Pro modellerin kalınlığını belirli bir oranda artıracağı söyleniyor.

Öte yandan şirket yüksek batarya kapasitesinin yanı sıra enerji verimliliği ile de iPhone 18 Pro'nun pil ömrünü artırmayı hedefliyor. Paylaşılan raporlara göre teknoloji devi bu hedef doğrultusunda yeni seri ile birlikte yıllardır kullandığı Qualcomm 5G modemlerine nihayet veda edip kendi geliştirdiği C2 bağlantı çipine geçiş yapacak.

Söz konusu çipin sahip olduğu özel optimizasyonlar sayesinde iPhone 18 Pro'nun pil ömrüne ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Buna ek olarak cihaza güç verecek yeni A20 Pro işlemcisinin de 2nm üretim süreci ile A19 Pro yongasına kıyasla daha fazla güç verimliliği sunacağı tahmin ediliyor.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılanlara göre Apple geçtiğimiz yıllardan farklı olarak iPhone 18 serisini iki farklı lansman ile birlikte tanıtacak. Şirketin her yıl eylül ayında düzenlediği geleneksel eylül lansmanında iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri ilk katlanabilir iPhone ile birlikte sahneye çıkacak.

Öte yandan serinin standart modeli 2027 yılının ilk aylarında düzenlenecek yeni bir lansman etkinliği ile birlikte piyasaya sürülecek. Söz konusu lansmanda ayrıca uygun fiyatlı iPhone 18e de ilk kez görücüye çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.