iPhone 18'den Vazgeçmek Apple'ı Hızlandırdı: Yeni Pro Max'i Çok Daha Erken Göreceğiz

Apple, iPhone 18'le birlikte ezber bozmaya hazırlanıyor. Bir süre önce radikal bir karar ile bu sene sadece iPhona 18 Pro ve 18 Pro Max modelleriyla karşımıza çıkma kararı alan şirket, bu doğrultuda üretim stratejisini de değiştirdi. iPhone 18 Pro serisinin üretimi beklenenden çok daha erken başlayacak.

Apple iPhone 18 Pro Üretim

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone üretim takviminde kritik bir değişiklik kararı aldı. Genellikle yeni telefonlarını yılın ilk yarısının sonunda üretmeye başlayan şirket, bu sene Şubat ayında üretime başlayacak.

Bu da genellikle yaz aylarında gördüğümüz sızıntıların çok daha erken karşımıza çıkmasına neden olacak. Bu hızın arkasında ise iki farklı neden var. Bunlardan ilki Apple'ın bu sene sadece iki iPhone 18 modeliyle karşımıza çıkacak olması.

Bir süre önce sızdırılan yol haritası gösterdi ki Apple, bu yıl düz iPhone 18 modelini üretmeyecek. Bunun yerine seri sadece iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinden oluşacak. Ancak bu şirketin başka telefon göstermeyeceği anlamına gelmiyor.

iPhone 18 Pro ailesine yeni iPhone Fold eşlik edecek. Şirket ayrıca iPhone 17e modelini de tanıtacak. Ancak bu model muhtemelen Eylül 2026'daki lasnmandan önce mart-mayıs arasıbda duyurulacak.

Yani daha az model eşittir daha hızlı ilerleyen bir geliştirme süreci. Ayrıca üretimi hızlandıran bir diğer neden ise iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in tasarım anlamında hiçbir değişiklik barındırmayacak olması. Söz konusu modeller sadece renk ve teknik donanım olarak 17'lerden ayrılacak.

Yine de Apple'ın planlanandan daha erken bir etkinlik yapması beklenmiyor. iPhone'lar bir aksilik olmadığı sürece her yıl eylül ayında karşımıza çıkıyor ve bu yol da muhtemelen bir istisna yaşanmayacak.