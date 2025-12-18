Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max'in tasarımında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İddialar doğruysa şirket, Eylül 2026'da tanıtcağı Pro serisinde Face ID sensörlerini ekran altına taşıyacak. Ön kamera ise tıpkı Samsung'un 2019'dan bu yaptığı gibi delikli bir yapıda olacak.

Apple'ın iPhone 18 Pro'su Samsung Galaxy S10'un Tasarımıyla Gelebilir

İddiaya göre Apple, milyarlarca dolarlık Ar-Ge sürecinin ardından Face ID sensörlerini ekranın altına gizlemenin bir yolunu buldu. Şirketin eylül ayında tanıtacağı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te bunu yapacağı iddia ediliyor.

Kamera konusu ise biraz farklı. Evet, ekran altı kamera teknolojileri birkaç yıldır var. Ancak dikkat ederseniz deneysel modeller dışında bu teknolojiyi güncel amiral gemisi modellerde yaygın olarak göremiyoruz.

Bunun en büyük nedeni ise insanların beklentileri. Eğer bir telefona küçük bir servet harcadıysanız ön kamerasını açtığınızda oldukça iyi bir görüntü görmeyi beklersiniz. Ancak ekran altı kamera teknolojisi hala bu konuda yetersiz.

Tam da bu nedenle Apple, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'te Face ID'yi AMOLED ekranın altına saklasa da kamerada bunu yapmayacak. Onun yerine Galaxy S10'dan bu yana görmeye alışık olduğumuz delikli kamera tasarımını kullanacak.

Ancak rakiplerine benzetilmekten kaçınan şirket, bunu ortaya değil ekranın sol köşesine konumlandırıacak. Dinamik Ada'nın kaldırılması beklense de Apple'ın ön kameranın olduğu bölgeyi hareketlendirmek adına bir planı olabilir.

Ticari olarak dünyanın en başarılı şirketlerinden biri olan Apple, söz konusu inovasyon olduğunda sık sık sınıfta kalıyor. Değişim ve yenilik yapmaktan kaçınan teknoloji devi, tam da bu nedenle zaman zaman "tekerleği baştan icat ediyor".

Hatırlyacağınız üzere şirketin Eylül 2014'te tanıttığı iPhone 6'nın tasarımı uzun süre Apple için referans olmuş ve 2017'deki iPhone X'teki çentik devrine kadar şirketten tasarımsal bir değişiklik görmemiştik.

Bu da yine 2022'deki iPhone 14 Pro'larla hayatımıza giren Dinamik Ada tasarımına kadar varlığını sürdürmüştü. Bu yaklaşım her ne kada stabilite ve maliyetler konusunda Apple'ın elini güçlendirse de farklı sorunları beraberinde getirdi.

Apple'ın her sene aynı telefonu tanıttığı algısını benimseyen kullanıcılar, mevcut telefonlarından memnun oldukları için daha az cihaz değişikliğine gitmeye başladı. İki sene arayla çıkmış iki telefonun neredeyse aynı görünmesi de bu duruma yardımcı oldu.

Apple ise bu durumun önüne geçmek için bir dizi adım attı. iPhone 17 serisi ile gördüğümüz kasa değişimi bu adımlardan biri. Şirket iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'i belirgin bir şekilde farklılaştırdı ve satışlar birden patladı.

Şimdi ise şirket iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile bunu sürdürmeyi planlıyor olabilir. Asıl patlama ise iPhone'un 20. yılına özel geliştirilecek sonraki modeliyle olacak.