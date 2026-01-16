Apple'ın Yeni Monitörü Kendini Gösterdi: 120Hz Yenileme Hızıyla Geliyor

Apple, uzun bir süredir sessizliğini koruduğu monitör pazarında yeniden sahneye çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak şirketin haftalardır gündemden düşmeyen yeni monitörü Apple Studio Display 2 nihayet resmi bir sertifka alarak varlığını kanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'deki düzenleyici kurumlardan gerekli sertifikaları almayı başaran yeni cihaz A3350 model numarasıyla gün yüzüne çıktı. Gelin yeni Apple Studio Play 2'nin özelliklerine ve muhtemel tanıtım tarihine hep birlikte göz atalım.

Apple Studio Display 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: Mini-LED destekli LCD Panel

Mini-LED destekli LCD Panel Yenileme Hızı: 120Hz ProMotion

120Hz ProMotion İşlemci: Apple A19

Apple A19 Görüntü Kalitesi: HDR Desteği

Hatırlarsanız ilk Studio Display modeli, yüksek fiyatına rağmen 60Hz yenileme hızı ve sınırlı parlaklık seviyesi gibi standart özellikler sunması nedeniyle eleştirilmişti. Yeni modeliyle bu durumu tersine çevirmeyi hedefleyen Apple, Studio Display 2 modelinde önemli iyileştirmelere gidecek.

İlk olarak cihaz ProMotion destekli 120 Hz'lik yenileme hızına sahip olacak. Tıpkı selefi gibi LCD panel teknolojisini kullanan cihaz daha yüksek parlaklık ve daha dengeli kontrast değerleri sunmak adına HDR ve Mini-LED desteğiyle birlikte gelecek. Son olarak yeni monitörün iPhone 17 serisi için geliştirilen Apple A19 işlemcisinden güç alacağını da belirtelim.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple kullanıcıları ilk modelin tanıtılmasından bu yana geçen 4 yılın ardından gözünü yeni modele çevirdi. Cihazın sertifika sürecini tamamlamasının ardından bu yılın mart ile nisan ayları arasında tanıtılması bekleniyor. Lansman gecesinde Apple Studio Display 2'nin diğer teknik özelliklerini ve fiyatını da netlik kazanmış olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Studio Display 2'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.