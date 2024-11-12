Apple M4 Pro Son Derece Hızlı Ancak Yeterince Verimli Değil

Apple, yeni MacBook Pro modelleriyle M4 işlemci neslini tanıttı. Oldukça yüksek performans sunan bu yeni nesil işlemci her ne kadar güçlü olsa da Qualcomm, AMD ve Intel üzerindeki liderliğini güçlendirmesinde yeterli mi değil mi, yapılan analizlerin sonucuna göre sizlerin yorumuna bırakıyoruz. Detaylı analizler M4'ün güçlü olduğunu kabul ediyor ancak verimlilik konusunda o kadar da iddialı olmadığını da gösteriyor.

6 Çekirdek Verimliliği 4'e Düşürüldü

Yeni M4 Pro SoC'nin çekirdek konfigürasyonunda önceki nesillerine göre büyük farklılıklar var. Özellikle CPU tarafında Apple, Pro ve Max modellerini birbirine daha da yakınlaştırmış durumda. Eskiden altı verimlilik çekirdeği varken, artık tüm varyantlarda sadece dört verimlilik çekirdeği bulunuyor ve bu çekirdekler maksimum 2.592 GHz hızına ulaşıyor. Ayrıca, artık iki adet performans çekirdeği kümesi var; giriş seviyesi M4 Pro’da sadece dört tanesi aktif durumda.

M4 Pro hâlâ 3 nanometre sürecinde üretiliyor ve 27-28 watt güç tüketen M3 Pro'dan daha düşük bir güç tüketimi sergiliyor. Ancak Apple, maksimum güç tüketimini büyük ölçüde artırmış. Tam yükte M4 Pro'nun tüketimi 46 watt'a kadar çıkabiliyor. Tek çekirdekli yükte ise güç tüketimi yaklaşık 6-6,5 watt civarında; M3 Pro'da ise bu değer yaklaşık 5,5 watt idi.

Snapdragon X Elite İşlemcisine Fark Attı

M3 nesli zaten tek çekirdek performansında oldukça başarılıydı ve Apple, yeni M4 işlemcileri ile performans farkını daha da açmış durumda. M4 Pro, Snapdragon X Elite X1E-84-100 işlemcinin %40 önünde, AMD ve Intel'in mevcut işlemcilerinin ise çok daha ötesinde performans sunuyor.

Hafızaya baktığımızda yeni MacBook Pro modellerinde M4 Pro, 24 veya 48 GB RAM ile sunuluyor. Yeni Mac Mini'de M4 Pro, ayrıca 64 GB RAM ile birleştirilebiliyor.

Çok Fazla Güç Tüketiyor

Çok çekirdekli testlerde M4 Pro’nun performans avantajı, ekstra performans çekirdeklerinin ve daha yüksek saat hızının etkisiyle tek çekirdek testlerinden daha belirgin. M4 Pro, Cinebench 2024 ve Geekbench testlerinde rakiplerinden çok daha iyi sonuçlar elde etti.

Sonuç olarak, M4 Pro, yüksek performansıyla dikkat çekerken güç tüketimi tarafında seleflerine göre daha fazla tüketim gösteriyor.