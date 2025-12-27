Face ID ve Çerçevesiz Tasarıma Veda: Apple'ın Katlanabilir Telefonu Böyle Görünecek

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Fold, henüz tanıtılmadan internette gündem olmayı başardı. Normalde ticari sırlarını korumakta oldukça başarılı olan şirket, bu defa sızıntıları önleyemedi. iPhone Fold'un tasarımını gösteren fotoğraflar ve videolar peş peşe ortaya çıkıyor.

Apple, iPhone Fold'un Tasarımını Sır Tutmayı Başaramadı

Apple, kuşkusuz dünyanın en ketum şirketi. Teknoloji devi, uzun zamandır en basit ticari sırlarını bile devlet sırrıymışcasına korumayı başarıyor. Ancak Apple'ın başı son bir yıldır beklenmedik sızıntılarla dertte.

İlk olarak iOS 26 sızıntılarıyla sarsılan Apple, şimdi ise iPhone Fold'un tasarımının ortaya çıkmasıyla şokta. Öyle ki daha önce sırlarını çaldığı için dava ettiği fpt ve Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe bile katlanabilir iPhone tasarımını ele geçirmiş durumda.

Peki iPhone Fold nasıl görünecek. Sızıntılara göre Apple, bu telefon için geleneksel iPhone tasarım anlayışını çöpe atacak. Kitap şeklinde olan bu katlanabilir modelin dışında, 5.5 inç boyutunda bir ekran olalcak.

Standart iPhone 17'nin bile 6.3 inç boyutunda bir ekran ile geldiğini düşünürsek bu biraz daha küçük bir ekran olacak. Bu ekranın etrafında kalın çerçeveler ve güncel modellerde Dinamik Ada'nın olduğu yerde bir adeta kamera deliği var.

Diğer tarafta ise iPhone Air'deki tasarımı andıran bir çift kamera bizleri karşılayacak. Şimdilik kesin ismini bilmediğimiz iPhone Fold, yüz tanımada kullanılan herhangi bir Face ID sensörüne sahip olmayacak.

Güvenlik, tıpkı Galaxy Fold'lardaki gibi kenara konumlandırılan bir Touch ID sensörü ile sağlanacak. Telefon katlandığında kalınlığı 9mm olacak. Kıyaslamak için iPhone 17 Pro Max 8.75 mm, Galaxy Z Fold 7 ise 8.9 mm kalınlığında.

iPhone Fold açıldığı zaman ise 7.8 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılayacak. Yine kıyasalayacak olursak iPad mini'nin boyutu 8.3 inç, Galaxy Z Fold 7'nin iç ekranı ise 8.0 inç. Burada dış ekrana göre daha küçük çerçeveler bizleri karşılayacak. Kamera ise yine delikli bir yapıda olacak ve sol üst köşeye konumlandırılacak.

Buradaki rakiplere kıyasla en büyük fark ise fark edilebilir bir katlama izinin olmaması. Apple'ın mükemmelliyetçi bir şirket olduğu sır değil. İddialara göre şirket, katlama mekanizmasındaki bir dizi mühendislik çalışması ile bu izi kaldırmayı başardı.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u Eylül 2026'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Sızıntıların bu kadar erken ortaya çıkması ise muhtemelen şirketin bu projede Samsung gibi bu alandaki tecrübeli üreticilerle yakından çalışması. Ancak bunlar şimdilik iddia ve gerçek olup olmadıklarını zaman gösterecek.