Samsung, Katlanabilir iPhone'a Karşı Ne Yapacağını Şaşırdı!

Akıllı telefon dünyasında kitap formundaki katlanabilir iPhone’a yönelik bekleyiş her geçen gün artıyor. Apple’ın bu model üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bilinirken rakip markalar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu markaların başında ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung yer alıyor.

Katlanabilir iPhone’a karşı şimdiden rakip çıkarmak isteyen Samsung’un Apple’ın cihazıyla benzer boyutlara sahip, ana serinin dışında kalacak yeni bir katlanabilir model üzerinde çalıştığı daha önce sızdırılmıştı. Şimdi ise dikkat çekici bir haber daha geldi. Buna göre firma, rafa kaldırdığı önemli bir özelliği geri getirmeye hazırlanıyor.

Samsung, S Pen Desteğini Geri Getiriyor

Samsung, en son tanıttığı katlanabilir model olan Galaxy Z Fold 7 ile birlikte dijital kalem olan S Pen'i kaldırmıştı. Önceki nesilde yer alan bu özellik kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından aktif şekilde kullanılmasa da zaman zaman işe yarıyordu. Şu anda ise unutulma aşamasında. Ancak son gelen bilgilere göre şirket, Apple ile giderek kızışan rekabette öne geçebilmek adına S Pen'i diriltmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce Samsung’un, katlanabilir iPhone ile benzer boyutlara sahip yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Güvenilir sızıntı kaynaklarının aktardığına göre firma, Galaxy Z Fold 8 ile birlikte tanıtılacak bu yeni modelde S Pen desteğine yer vermeyi planlıyor.

Öte yandan Samsung’un Galaxy Z Fold 8’i tıpkı selefi gibi ince tutmak istediği de biliniyor. Bu nedenle S Pen’in ana Fold serisinden ziyade katlanabilir iPhone'a rakip olacak ikinci cihazda yer alması oldukça muhtemel. Bu iddialların doğru olup olmadığını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.