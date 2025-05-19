Alışkanlıklar Tarihe Karışıyor: iPhone’da "Hey Siri" Dönemi Sona Eriyor!

iPhone kullanıcılarının yıllardır alışık olduğu “Hey Siri” dönemi çok yakında tarihe karışabilir. Apple’dan gelen son bilgilere göre şirket, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek büyük bir yenilik üzerinde çalışıyor. Öyle ki iPhone kullanıcıları, hangi yapay zeka asistanını kullanacaklarına kendileri karar verebilecek. Peki bununla birlikte ne değişecek? İşte ayrıntılar!

iPhone, Siri Rakibi Asistanları Çalıştırabilecek

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre tekonloji devi, kullanıcılara Siri dışında farklı bir sesli asistan seçmeye izin vermeye hazırlanıyor. Buna göre Amazon Alexa, Google Gemini, ChatGPT gibi popüler yapay zeka araçları tercih edilebilecek.

Tabii sesli asistan değişince yapay zekayı tetikleyecek komut da aynı kalmayacak. Yani çok yakında “Hey Alexa”, “Hey ChatGPT” veya “Hey Gemini” gibi yeni ifadeler ile bambaşka bir dönem başlayabilir. Bununla birlikte dileyen kullanıcıların "Hey Siri" ile devam edebileceğini de belirtelim. Peki Apple neden böyle beklenmedik bir yola girdi? Aslında bu kararın arkasında birkaç temel neden yatıyor.

İlk sebep, Apple’ın “Intelligence” adını verdiği yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına sunma konusunda yaşadığı sıkıntılar. Hala pek çok kullanıcı bu yeniliklerden faydalanamıyor. Şirket ise bu gecikmeyi, yeni asistan seçme hamlesiyle telafi etmeye çalışıyor. Bir diğer önemli neden ise Avrupa Birliği’nin teknoloji şirketlerine getirdiği yeni düzenlemeler. Bu düzenlemeler, firmanın kapalı ekosistemini kırmaya zorluyor ve şirketi, cihazlarında alternatif yapay zeka araçlarına izin vermek zorunda bırakıyor.

Siri ile yıllardır süren alışkanlıklar tarihe karışmak üzere gibi görünüyor. Bu gelişme Apple’ı zorlayacak gibi dursa da, kullanıcılar açısından bakıldığında oldukça olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.