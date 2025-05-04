Apple'dan Beklenen Yapay Zeka Destekli Siri Açıklaması: Ne Zaman Gelecek?

Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu iOS 18 ile birlikte Apple Intelligence adı altında topladığı yeni yapay zeka özelliklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Geldiğiniz noktada şirket, vadettiği pek çok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunmuş olsa da, büyük beklentilerin oluştuğu yapay zeka destekli yeni Siri modelinde bir hayli gecikti ve projeyi süresiz şekilde ertelemek zorunda kaldı.

Erteleme kararının ardından çalışmalarını hızlandırdan Apple ekibinın yapay zeka destekli yeni Siri'yi en erken gelecek yıl piyasaya sürebileceği konuşulurken, şirketin CEO'su Tim Cook'tan konu hakkında önemli bir açıklama geldi.

Tim Cook: "Yeni Siri Projesinde Önemli Bir İlerleme Kaydettik"

Apple CEO’su Tim Cook, 2025 yılı ikinci mali çeyrek toplantısında geçtiğimiz sene süresiz şekilde ertelenen Siri projesinde değindi. Yapay zeka destekli Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen Siri’nin istenen seviyeye henüz ulaşmadığını kabul eden Cook, aradan geçen süre boyunca projede kayda değer ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Apple, 2024 WWDC etkinliğinde tanıttığı yeni nesil Siri’yi iOS 18’e entegre etmeyi planlıyordu. Ancak şirket, geliştirme sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek bu özelliklerin çıkışını erteleme kararı aldı.

Bu kararın ardından geliştirme sürecini hızlandırmak isteyen Apple, organizasyonel değişikliklere de gitti. Siri ve yapay zeka çalışmalarının başındaki John Giannandrea görevden alınırken, onun yerine Vision Pro’nun baş mimarlarından Mike Rockwell getirildi.

Rockwell önderliğindeki ekibin yeni Siri’yi iOS 19'un tanıtımına kadar hazır hale getirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak şirkete yakın bazı kaynaklar, yeni projenin 2026 yılına da sarkabileceği bu nedenle, yen Siri ile iOS 19'un ileriki sürümlerinde gelme ihtimalinin de epey fazla olduğunu dile getiriyor.