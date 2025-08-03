Apple'dan Riskli Kamera Hamlesi: Başkasından Almak Yerine Kendisi Üretecek

Günümüzde akıllı telefon üreticileri için kendi parçalarını geliştirmek, rekabette öne çıkmanın en önemli yollarından biri haline geldi. İşlemciden bataryaya, ekrandan kameraya kadar pek çok bilşeni kendi bünyesinde üreten teknoloji devlerinin artık pazarda daha çok öne çıktığını görüyoruz. Bu firmalardan biri ise şüphesiz ki Apple.

İddialara göre şirket, son olarak gelecekte piyasaya süreceği iPhone'lar için kendi kamera sensörlerini üretmeye başladı. Söz konusu sensörlerin patent aşamasını tamamladığı ve Apple bünyesinde test edildiği belirtiliyor. İşte detaylar!

Apple, LOFIC Teknolojisine Sahip Kamera Sensörünü Test Ediyor

Pek çok analiste göre, kamera alanında adeta devrim yaratabilecek yeni Apple sensörleri LOFIC (Yana Doğru Taşma Entegrasyon Kondansatörü) bir teknolojiye sahip. Bilmeyenler için bu teknoloji, kameranın her pikselin ortamın parlaklığına göre ışığı farklı şekilde depolamasını sağlıyor. Bu sayede kamera, aynı kare içindeki parlak vurgulardaki ve gölgelerdeki detayları koruyup saklayabiliyor.

LOFIC teknolojisi ile birlikte kameraların yoğun işlemeye gerek kalmadan daha net ve keskin düşük ışık niçekimleri yaklayabileceği belirtiliyor. Öyle ki yeni sensörlerin şimdiden dinamik aralığı yaklaşık 20 stop'a çıkararak en iyi sinema kameralarının bazılarıyla boy ölçüşebilecek bir seviyede olduğu söyleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse mevcut iPhone modellerinde bu oran sadece 12 ila 14 stop arasında değişiyor.

Sony'e Olan Bağımlılık Azalacak

Uzmanlara göre Apple, yeni sensörleriyle birlikte sadece teknik bir ilermeden yanı sıra kamera tedarik ettiği Sony'e olan bağımlılığını da azaltmayı hedefliyor. Geldiğimiz noktada iPhone'ların işlemcisini, Wi-Fi çipi ve bağlantı modemini gibi önemli donanımları bizzat kendi üreten şirket şimdi de kamera alanında kendi bileşeneni kullanmak istiyor.

Her ne kadar Apple yeni sensörlerini test etmeye başlasa da iPhone 17 serisinde hala Sony imzalı kameralar görmemiz muhtemel. Ancak gelecek sene piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 18 serisinde ve yeni Vision Pro cihazlarında LOFIC teknolojili sensörlerin kullanılmasına kesin gözle bakılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni kamera sensörü projesinde başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.