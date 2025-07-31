iPhone 17 Fiyat Listesi Sızdırıldı! İşte Beklenen Türkiye Fiyatı

Teknoloji devi Apple, iPhone fiyatlarını yıllar boyunca sabit tutmasıyla biliniyor. Özellikle Pro modeller, 2019’dan bu yana aynı fiyatla raflardaki yerini aldı. Tabii bu durumda önceki modellerde küçük indirimler de yapıldı. Ancak son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte fiyat artışına gidiyor. İşte beklenen iPhone 17 serisi fiyat listesi...

iPhone 17 Serisi Fiyat Listesi (İddia)

ABD Başkanı Trump’ın yurt dışı menşeli ürünlere uyguladığı gümrüklere rağmen Apple, son yıllarda fiyat artışından kaçınarak iPhone 16 serisiyle birlikte fiyatlarını sabit tutmayı başardı. Ancak bu durum, iPhone 17 serisiyle birlikte sona eriyor.

Apple’a yakın güvenilir bir kaynağa göre şirket, iPhone 17 serisi modellerini 50 dolar daha yüksek fiyattan satışa sunacak. Bu da iPhone 17 Pro’nun 1.049 dolar, iPhone 17 Pro Max’in ise 1.249 dolar olacağı anlamına geliyor. Seride yer alacak ve inceliğiyle öne çıkması beklenen iPhone 17 Slim’in fiyatı ise belirsizliğini korusa da beklentiler 949 dolar seviyesinde.

Fiyat artışından etkilenmeyecek tek modelin standart iPhone 17 olacağı belirtiliyor. Apple’ın bu zam kararını almasında ithalat vergileri ve bazı donanımların yükselen maliyetlerinin etkili olduğu ifade ediliyor. Aslında bu zammın iPhone 16 serisinde gelmesi bekleniyordu. Gecikmeli de olsa artık kaçınılmaz hale geldi.

Beklenen iPhone 17 serisi fiyat listesi şu şekilde:

Model Fiyatı Türkiye Fiyatı (Tahmini) iPhone 17 799 dolar 66 bin TL iPhone 17 Slim 949 dolar 78 bin 500 TL iPhone 17 Pro 1.049 dolar 86 bin 700 TL iPhone 17 Pro Max 1.249 dolar 103 bin TL

Türkiye Fiyatları Neden Bu Kadar Yüksek?

iPhone 17’nin ABD fiyatının 799 dolar olması bekleniyor. Bu da döviz kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 32 bin 500 TL’ye denk geliyor. Ancak Türkiye’de fiyatın neden 66 bin TL seviyelerinde olacağı merak konusu. Aslında bunun cevabı basit: Yüksek vergi yükü.

799 dolar olan telefon, döviz kurunun yüksek olması sebebiyle Türkiye’ye yaklaşık 32.500 TL maliyetle giriş yapacak. Bunun üzerine sırasıyla yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve son olarak yüzde 20 KDV eklenecek. Verginin vergiye uygulandığı bu sistemde toplam vergi yükü ise yüzde 103,62’yi buluyor. Fiyatların neredeyse iki katına çıkmasının temel sebebi de bu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 fiyat listesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.