Apple'dan iPhone Kameralarına Boyut Atlatan Hamle! Megapiksel Yarışı Bitiyor mu?

iPhone kameralarında yeni dönem başlıyor. Söz konusu kamera deneyimi olduğunda uzun zamandır rakiplerinin önünde olan Apple, önümüzdeki yıllarda tanıtacağı modellerde bu deneyimi bir adım daha ileri götürecek. Şirket iPhone'lara adeta yeni bir göz takacak.

Apple, iPhone'larda Multispektral Kamera Kullanacak

Akıllı telefon kameraları her yeni modelde biraz daha gelişiyor. Bu doğrultuda rakipleriyle arasındaki makasın kapandığını düşünen Apple, iPhone'larda kritik bir değişiklik yapmayı planlıyor. Ancak şirketin planı üç tane 200 megapiksel kamera kullanmak değil.

Apple, rakipleriyle megapiksel yarışı yapmak yerine iPhone'lardaki kamera teknolojisini kökten değiştirmeyi planlıyor. İddiaya göre şirket, gelecektr tanıtacağı telefonlar için multispektral görüntüleme teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bunu iPhone'lara süper bir göz takmak gibi düşünebilirsiniz. Söz konusu sistem, geleneksel kameraların kullandığı Kırmızı-Yeşil-Mavi ışık düzeninin aksine sadece bizim gördüğümüz renkleri değil, gözle görülemeyen bazı ışık türlerini de algılayabilecek.

Bu sayede iPhone'lar çektiği görüntünün ne olduğunu çok daha iyi anlayacak. Bu teknoloji, görüntüdeki nesnenin bir insan mı yoksa kumaş mı olduğunu tespit ediyor ve fotoğrafın hangi ışık koşulunda olursa olsun daha iyi görünmesini sağlıyor.

Belirtmekte fayda var ki bu teknoloji şimdilik test aşamasında. Bu nedenle Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde kullanılması beklenmiyor. Bunun yerine iPhone'un 20. yılını kutlamak için geliştirilen iPhone 20 modelinde görme ithimalimiz oldukça yüksek.

Elbette ki bu da her şeyin yolunda gittiği bir senaryoda geçerli. Biz her ne kadar gelişmeleri size oldukça basit bir şekilde aktarmaya çalışsak da Apple'ın yaptığı kolay bir şey değil. Üstelik mesele sadece yeni bir kamera sensörtü tasarlamaktan ibaret değil.

İddialar, bu teknolojinin maliyetinin yüksek olduğu yönünde. Apple, halihazırda yükselen maliyetler yüzünden baskı altında. Tedarik zincirindeki kriz bu şekilde devam ederse şirket maliyetleri düşürmek için yenilikleri ikinci plana atabilir. Elbette ki şimdilik kesin bir bilgi yok.