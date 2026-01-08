Galaxy S26 Ultra Şarj Hızıyla Şaşırtacak: Sadece Yarım Saat Sürüyor!

Samsung'un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı yeni Galaxy S26 serisi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak serinin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra'nın pil performansına dair önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Yıllardır şarj hızı konusunda eleştirilen teknoloji devi yeni amiral gemisi modelinde yapacağı ciddi iyileştirmelerle bu alanda beklentileri fazlasıyla karşılamaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Bilindiği üzere Samsung, amiral gemisi Galaxy S Ultra serisinde uzun süredir 45W şarj hızında ısrar ediyordu. Ancak Xiaomi 15 ve Realme GT7 Pro gibi rakiplerin 100W barajını çoktan aştığı günümüzde Güney Koreli devin de artık vites yükseltmesi kaçınılmaz hale geldi.

Eleştirilere nihayet kulak veren Samsung, Galaxy S26 Ultra ile birlikte 60W hızlı şarj teknolojisine geçiş yapacak. Kağıt üzerinde bu değer hala Çinli rakiplerinin gerisinde görünse de, markanın gelişmiş pil optimizasyonu sayesinde cihazın rekor sürelerde şarj olacağı öne sürülüyor.

Güvenilir kaynaklara göre S26 Ultra, 60W adaptör ile sadece 30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 75 doluluk oranına erişebilecek. Mevcut performans verileri cihazın Samsung tarihinin en hızlı şarj olan telefonu olacağını gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra'nın muhtemel özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera Batarya: 5.400 mAh

5.400 mAh Şarj Hızı: 60W kablolu hızlı şarj / 15W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj / 15W kablosuz hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Ne Zaman Tanıtılacak?

Yılın en iyi akıllı telefon modelleri arasında girmesi beklenen Galaxy S26 Ultra, serinin diğer üyeleri ile birlikte 25 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde boy gösterecek. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Gelişmeler için takipte kalın!



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni amiral gemisi telefondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.