Apple'dan iPhone Mini Modeli Bekleyenlere Kesin Cevap Geldi

Apple ile ilgili çoğunlukla doğru çıkan sızıntılarla tanınan Mark Gurman, bu hafta aboneleriyle beraber gerçekleştirdiği bir oturumda Apple'ın iPhone mini serisiyle ilgili herhangi bir planı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Söylediğine göre şirketin yakın gelecekte böyle bir planı yok. Hatta şirket artık küçük ekranlı telefon yapmaktan vazgeçmiş.

Trend iPhone 14 Serisiyle Bitti

Bundan böyle telefon ekranlarındaki standart 6 inç ve üzeri olacak. Zira daha önceki denemelerde başarılı olunmadı. Hatırlanacağı üzere 202 yılında Apple, iPhone 12 mini ile küçük telefon seven kullanıcıları sevindirecek bir adım atmıştı.

Bu trend sonraki yılda iPhone 13 mini ile devam ettiyse de 2022'de iPhone 14 serisi, mini modellerin sonunu getirdi. Çünkü beklenen ilgili görmedi.

Artık Büyük Ekranlı Telefonlara Odaklanacak

Apple'ın bu yıl iPhone 16 Plus modelini, ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek iPhone 17 Air modeliyle değiştirmesi bekleniyor. Yani ne mini ne de Plus serisi Apple için yeterince başarılı oldu. Yani sizin anlayacağınız, her ne kadar küçük ekranlı telefonları tercih eden sadık bir kullanıcı kitlesi olsa da, Apple artık daha büyük ekranlara odaklanıyor.

Peki sizce Apple küçük telefon pazarına tekrar dönmeli mi? Yoksa büyük ekranlı cihazlar gerçekten daha mı kullanışlı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.