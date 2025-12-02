Apple'dan Hükümete Rest! O Ülkede iPhone Satışları Durdurulabilir

Apple ve Hindistan arasındaki ipler geriliyor. İddialara göre şirket, Asya ülkesinin bir sürece önce akıllı telefon üreticileri için zorunlu tuttuğu ön yüklü uygulamalar kuralına uymayı planlamıyor. Eğer iki taraftan biri geri adım atmazsa Hindistan'ın ülkede iPhone satışını yasaklaması bile gündemde.

Hindistan'dan Akıllı Telefon Üreticilerine Yeni Kural

Hiç yeni bir telefon aldığınızda içerisinde halihazırda yüklü bir sürü uygulama olduğunu fark ettiniz mi? Genellikle o telefonu üreten şirketin kendi uygulamalarını ya da Meta gibi şirketlerle yapılan anlaşmalar sonucu yüklenen Facebook ve Instagram gibi uygulamaları yeni telefonunuzda görebilirsiniz.

Her kullanıcının bu hamleden hoşlanmadığının farkında olan akıllı telefon üreticileri ise genellikle bu uygulamaları kolayca silmenize ya da en azından devre dışı bırakmanıza izin verir. Peki ya telefonunuzda silemediğiniz ya da devre dışı bırakamadığınız hükümete ait bir uygulama olsaydı?

Hindistan hükümeti, bir süre önce geçirdiği bir yasa ile ülkede satılan telefonlar için yeni bir kural getirdi. Buna göre tüm akıllı telefon üreticileri, 90 gün içerisinde ülkede sattıkları her telefonda hükümete ait uygulamaları ön yüklü şekilde bulundurmak zorunda. Bunu e-Devlet'in Türkiye'de satılan her telefonda olması gibi düşünebilirsiniz.

Üstelik söz konusu uygulamalar silinemiyor ya da devre dışı bırakılamılıyor.

Apple, Hindistan'ın Kurallarına Uymak İstemiyor

Apple'a yakın kaynaklar ise şirketin bu konuya pek sıcak bakmadığını gösteriyor. Bildiğiniz üzere şirket, söz konusu veri gizliliği olduğunda oldukça agresif. Hatta geçtiğimiz yıllarda bir teröriste ait iPhone'un kilidini açmayı reddederek ABD hükümeti ve CIA ile bile karşı karşıya gelmişti.

Apple'ın bunun yerine Hindistan'a Rusya modelini önereceği öne sürülüyor. Rusya'da bir insan yeni bir iPhone aldığında kurulum esnasında hükümet uygulamalarını da yükleyebileceğine dair bir öneri yazısı çıkıyor. Ancak uygulamalar ön yüklü gelmiyor ve dileyen kullanıcılar bunu kaldırabiliyor.

Hindistan'ın ise bu öneriye nasıl bakacağı belirsiz. Hükümet, bu uygulamayı dolandırıcılık ve siber suçları önlemek amacıyla yaptığını iddia ediyor. Ülkede özellikle telefon hırsızlığı oldukça yüksek. Uygulama IMEI ve telefon numarası eşleşmesi gibi yöntemlerle önüne geçmeyi planlıyor. Apple, bu durumun gizlilik ve güvenlik riskleri oluşturacağından endişe ediyor.