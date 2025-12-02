ChatGPT'nin yakında kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacağı artık bir sır değil. Uygulamanın son Android sürümünde ortaya çıkan bazı kodlar bunu açık bir şekilde gösteriyor. Ancak GPT'nin bunu nasıl yapacağına dair ortaya çıkan iddialar endişeleri de beraberinde getirdi. Buna göre şirket, ücretsiz sürümde kullanıcılara "gizli reklam" göstermeye hazırlanıyor.

ChatGPT, Kullanıcılarına Gizli Reklamlar Gösterebilir

İddialara göre ChatGPT'nin kullanıcılara göstereceği reklamlar, klasik reklam anlayışının aksine ekranın köşesindeki bir alanda olmayacak. OpenAI, bunu yeterince estetik bulmuyor. Hatta CEO Sam Altman'da geçmişte bu tarz reklamlara karşı olan nefretini sık sık dile getirmişti. Ayrıca kullanıcılar, reklam engelleyiciler ile bunlardan kolaylıkla kurtulabiliyor.

Sızıntılar, şirketin çok daha sinsi planları olduğu yönünde. Buna göre ChatGPT, göstereceği reklamları sonuçlara gizleyecek. Diyelim ki X bir kahve markası OpenAI'a reklam için para ödedi. Siz de ChatGPT'yi açtınız ve bana kahve markaları öner dediniz.

Bu senaryoda ChatGPT size (sadece ya da öncelikli olarak) reklam için para aldığı X marka kahveleri önerecek. Ancak tek senaryo bu değil. Diyelim ki canınızın sıkkın olduğunu söylediniz. Bu senaryoda da ChatGPT size "Bunu duyduğuma üzüldüm. Sorun her neyse X marka kahve eşliğinde bana anlatabilirsin. Eminim birlikte bir çözüm bulabiliriz." diyecek.

Yani doğrudan ve dolaylı yoldan gizli reklamlara maruz kalacaksınız. Üstelik geleneksel reklamların aksine bunu engellemenin "Plus" gibi abonelikler satın almak dışında hiçbir yolu olmayacak. Ki bazı zamanlar reklama maruz kaldığınızı fark edemeyeceksiniz bile. Yapay zeka araçları siz farkında bile olmadan alışveriş alışkanlıklarınızı reklamlarla belirleyecek.

Ayrıca söz konusu yapay zeka aracının ve rakiplerinin alışveriş gibi modları olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Muhtemelen söz konusu özellikler de reklamlarla entegre çalışacak. Bildiğiniz üzere Türkiye dahil pek çok ülkede gizli reklam yapmak yasal değil. Eğer bir şey reklamsa buna reklam denmesi gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği bu konuda çok katı.

Ancak size özel sohbetlerinizin şikayet dışında nasıl bir denetime tabi olacağını söylemek oldukça zor. Elbette ki tüm bunlar şimdilik sadece iddia. Ancak bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları bu iddiaları destekliyor. OpenAI'ın ChatGPT için yaptığı masraflar bir sır değil. Şirket sürekli yeni yatırımlar alıyor ve düzenli olarak "para yakıyor".

Şirketin sürdürülemez olan bu durumdan çıkması için yeni gelir modelleri oluşturması ve daha fazla para kazanması gerekiyor. Ancak Sam Altman'ın geçmişte 7.999 TL'ye satılan Pro planla bile ucu ucuna kar ettikleri gibi açıklamaları göz önünde bulundurursak gizli reklamlar dışında bir çıkar yol görünmüyor.