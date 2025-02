Apple iPhone SE 4'ün Tanıtım Tarihini Duyurdu!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone SE 4 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, yeni cihazın tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu.

Firmanın CEO'su Tim Cook, iPhone SE 4'ün tanıtımı için düzenlenecek lansman için merak edilen tarihi açıkladı.

CEO Tim Cook, kısa bir süre önce X üzerinden yaptığı paylaşımda, Apple'ın yakında tanıtacağı belirtilen iPhone SE 4 cihazı ile ilgili beklenen müjdeyi verdi. Cook, "Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun" ifadelerini kullanarak, Apple'ın 19 Şubat tarihinde yeni bir lansman etkinliği gerçekleştireceğini duyurdu. Hepinizin de tahmin ettiği üzere bu lansman, iPhone SE 4 için düzenlenecek.

İddialara göre, çentikli bir tasarıma sahip olacak iPhone SE 4, iPhone 14 modelinden büyük esintiler taşıyacak. 48 megapiksel çözünürlüğündeki kameranın yan tarafında LED flaş konumlanırken. arka yüzeyde ayrıca önceki modellerde olduğu gibi dikkat çeken bir Apple logosu bulunacak.

Yeni iPhone modelinin Super Retina XDR OLED ekranla birlikte geleceği belirtiliyor. 6,1 inç büyüklüğünde olması beklenen bu ekran, cihazın seleflerine kıyasla çok daha büyük olmasını sağlayacak. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alacak yeni telefonda 8 GB gibi hayli yüksek bir RAM belleğinin yer alacağı bu sayede Apple Intelligence isimli yapay zeka özelliklerini de destekleyeceği aktarılıyor.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu