Unreal Engine 6 Kullanılacak İlk Oyun Belli Oldu! Kaliteyi Uçuracak

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, geçen yılın Mayıs ayında katıldığı bir programda Unreal Engine 6'nın üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Ne var ki bu yeni oyun motorunun nasıl bir yenilik getireceği hakkında herhangi bir ipucu paylaşılmamıştı. Şimdiyse Fransa'da düzenlenen Rocket League Championship Series: Paris Major turnuvasınında Team Vitality ve Karmine Corp arasındaki mücadeleden hemen önce bir duyuru yapıldı.

Bu duyuruda Rocket League'in yeni bir oyun motoruna geçeceği açıklandı. Bu motor ise herkesin tahmin edebileceği üzere Unreal Engine 6 ya da kısaca UE 6 oldu. Yeni oyun motoru kullanılırken oyuna görsel açıdan nasıl bir yenilik getirdiğini de gözler önüne seren bazı görüntülere yer verildi. Paylaşılan tanıtım videosu, UE 6'nın oyunları görsel kalite bakımından üst düzeye çıkarcağını gösterdi.

Rocket League Şimdiye Kadar Hangi Oyun Motorunu Kullanıyordu?

Rocket League, ilk çıktığı 2015 yılından bu yana Unreal Engine 3'ü kullanıyordu. Diğer pek çok oyunda Unreal Engine 5 kullanılsa da Rocket League'de tam 11 yıldır oldukça eski kabul edebileceğimiz bu oyun motoru ile yola devam ediliyordu. Bu durum, gelinen noktada artık geliştiricilerin de işini zorlaştırmaya başlamıştı. Psyonix'in (oyunun geliştiricisi) oyun için düzenli ve yeni nesil güncellemeler yayınlaması güç bir hâl alırken önceki sürümlerin atlanıp birden Unreal Engine 6'ya geçilmesi de elbette oyuncuların dikkatini üzerinde topladı.

The crowd reacts to the new era of Rocket League. pic.twitter.com/XGWCDy4SbK — Rocket League (@RocketLeague) May 24, 2026

Unreal Engine 6'lı Rocket League Nasıl Görünüyor?

Paris Major turnuvasında sergilenen oyun içi görüntülere bakılacak olursa Unreal Engine 6 ile baştan aşağı elden geçirilen Rocket League, görsel olarak inanılmaz değişikliğe uğramış durumda. 11 yıl boyunca kullanılan Unreal Engine 6'dan sonra oyun neredeyse çağ atladı. Oyunun eski ve nostaljik hissettiren görüntüsünün yerini ultra gerçeklik aldı.

Tanıtım videosunda görüntülenen araçların üzerindeki kaplama, ışık yansımaları ve diğer tüm detaylarla birlikte Unreal Engine 6'nın gerçeklik hissiyatı ön plana çıkıyor. Özellikle aracın üzerine düşen ışık oyuna oldukça etkileyici bir görünüm katıyor. Bu arada sadece arabalar değil, bununla birlikte maçın yapıldığı sahada da büyük bir değişim olduğu görülüyor. Sahadaki çimlerin ne kadar detaylı bir şekilde sergilendiğini fark etmek çok zaman almıyor. Saha dokusu ve çevre aydınlatması sayesinde oldukça canlı bir görüntü elde ediliyor.

Unreal Engine 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rocket League tarafından paylaşılan tanıtım videosunda Unreal Engine 6'ya ne zaman geçeceğine yönelik soru işaretlerini ortadan kaldıran bir tarih paylaşımında bulunulmadı. Benzer şekilde Unreal Engine 6'nın tam sürümünün ne zaman yayınlanacağını belirsizliğini koruyor fakat daha önce Sweeney tarafından yapılan açıklamada tam sürümünün hazır olmasının iki yıl alabileceği ifade edilmişti. Bu da oyun motorunun en erken 2027 yılında geliştiricilerle buluşturulabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Unreal Engine 6'nın oyunlara nasıl bir yenilik getireceğini uzun bir zamandan beri merak eden kişiler arasında ben de yer alıyordum. Rocket League turnuvasında elde ettiğimiz bu görüntüler ise bana göre beklemeye değer bir oyun motorunun yolda olduğunu gösteriyor. Oyuna görsel yönden getireceği yenilikler sayesinde bu oyun motorunun pek çok oyuncunun beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden geliştiriciler arasında hızla yaygınlaşacaktır.