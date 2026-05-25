Bütçe Dostu Oyun Monitörü Tanıtıldı! 280Hz Ekrana Sahip

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. FFALCON, Thunderobot Q5AD isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Monitör yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Thunderobot Q5AD'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 280Hz, DisplayPort üzerinden hız aşırtma ile 300Hz

Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Tepki Süresi: 1 ms

Renk Gamı: %99 sRGB / %93 DCI-P3

Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Portlar: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x 3,5 mm ses girişi

Thunderobot Q5AD'nin Ekranı Nasıl?

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Thunderobot Q5AD, Fast IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 1 ms tepki süresi ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Geniş görüş açısına sahip Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Monitör, AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync özelliklerine sahip. Bu özellikler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunlar yaşanabiliyor. Söz konusu özellikler sayesinde bu tarz problemler ile karşılaşılmıyor.

Thunderobot Q5AD ayrıca yüzde 93 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor. Bu arada düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Thunderobot Q5AD'nin Ekran Yenileme Hızı Nedir?

FFALCON tarafından tanıtılan oyun monitörü, normalde 280Hz yenileme hızı sunuyor ancak DisplayPort üzerinden hız aşırtması yapıldığında bu hız 300 Hz'ye kadar çıkıyor. Bu iki yenileme hızı da akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. Yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

Thunderobot Q5AD'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Thunderobot Q5AD'nin portları arasında bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. DisplayPort 1.4, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Thunderobot Q5AD Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de FFALCON markasının monitörleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Thunderobot Q5AD'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Thunderobot Q5AD'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Thunderobot Q5AD'nin Fiyatı Ne Kadar?

Thunderobot Q5AD için 599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Thunderobot Q5AD'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Thunderobot Q5AD'nin en iddialı oyun monitörü modellerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Böylece akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklılığı minimum seviyeye iniyor.