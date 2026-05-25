Samsung'un Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonunun Tanıtılmadan İsmi Değişti!

Samsung bu yıl kullanıcılara bir sürpriz yaparak geniş ekranlı bir katlanabilir telefon piyasaya sürecek. Bugüne dek yeni modelin Galaxy Z Wide Fold olarak isimlendirileceği söyleniyordu. Fakat son gelişmeler cihazın daha farklı bir isme sahip olacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold'un Nihai İsmi Ne Olacak?

Samsung’un yeni katlanabilir telefon serisinde isimlendirme değişiyor. Güvenilir sektör kaynaklarına göre geniş ekranlı Galaxy Z Wide Fold'un nihai adı Galaxy Z Fold 8 olacak. Bu da doğal olarak isimlendirme konusunda kafa karışıklıklarına yol açıyor diyebiliriz. Zira normal şartlarda Galaxy Z Fold 8'in geçen yıl satışa çıkan Galaxy Z Fold 7’nin doğrudan devamı olması bekleniyordu.

Fakat son bilgilere göre bu model de farklı bir isimle gelecek. Bu kapsamda mevcut Fold serisinin devam modeli Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak değiştirilecek. Bu nedenle Z Fold 8 ismi markanın bu yıl ilk kez piyasaya süreceği geniş ekranlı katlanabilir telefona verilecek.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Arka Kamera: ​50 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş açı

Ön Kamera: ​İki adet 10 megapiksel

Pil Kapasitesi: 4800 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8'in 5,4 inç boyutlarında bir kapak ekranına sahip olacağı söyleniyor. Cihazın iç ekranı ise 7,6 inç büyüklüğünde olacak. Bununla birlikte ürünün ekran yenileme hızı ve çözünürlüğüyle ilgili bir detay yok. Fakat markanın katlanabilir telefonlarında 120Hz yenileme hızlarını tercih ettiğini düşündüğümüzde muhtemelen yeni modelde de benzer hızların desteklenmesi ihtimaller dahilinde.

Galaxy Z Fold 8 İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi karşımıza çıkacak. Bu yonga seti halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye modellerde kullanılıyor. Öte yandan 3 nm mimariyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve daha hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci bunlara ek olarak PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu da mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında tanıtmayı tercih ediyor. Hatta Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçen yılın temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Bu kapsamda markanın 22 Temmuz'da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8'i tanıtması bekleniyor.

Marka bunlara ek olarak ülkemizde Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi modelleri satıyor. Bu nedenle yaklaşan Galaxy Z Fold 8'in de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Yine de markanın resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7'yi ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 91.999 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bu doğrultuda yakında tanıtılacak Galaxy Z Fold 8'in de 90 ila 100.000 TL arasında bir fiyata sahip olması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Samsung’un iddia edilen yeni isimlendirme stratejisi beni biraz şaşırttı diyebilirim. Normalde Galaxy Z Fold 8’in geçen yıl piyasaya çıkan Z Fold 7’nin doğrudan devam modeli olması bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre şirket modeli Z Fold 8 Ultra adıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Böylece boşa çıkan Z Fold 8 ismi ise markanın yeni geniş ekranlı katlanabilir telefonunda kullanılacak gibi görünüyor.