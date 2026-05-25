Spotify, Sizi Herkesten İyi Tanıyan Bir Asistan Geliştirdi

Spotify, yapay zeka alanındaki gelişmelere sessiz kalmak yerine yeni döneme uyum sağladığını gösteren önemli bir adım attı. Kendi yapay zeka asistanını geliştiren şirket, kendi ana müzik dinleme uygulaması Spotify'dan bağımsız olarak "Studio" isimli bir uygulama geliştirdi. Eğlence devinin hedef kitlesine hitap edecek şekilde tasarlanan bu uygulama, kullanıcıların günlük hayatını oldukça kolaylaştıracak özelliklerle geliyor.

Spotify'ın Studio Uygulamasının Özellikleri Neler?

Spotify'ın yeni Studio uygulaması, yapay zeka ile destekleniyor. İnternette sizin yerinize gezinebiliyor. Ayrıca size özel podcast oluşturmak için çeşitli bilgilerinizi kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. E-posta ve programlarınıza dayalı olarak günlük özetler alabiliyor ya da bir konu ile ilgili otomatik olarak podcast oluşturabiliyorsunuz.

Yeni uygulama, birden fazla talimat içeren komutları yerine getirebiliyor. Örneğin ona X ülkesine seyahat etmek için takvim ve rezervasyon bilgilerini kullanarak sesli özet oluşturmasını, akşam yemeği için mekân önermesini ve araba sürerken dinlemekten keyif alınacak bir podcast önerisi talep edebiliyorsunuz.

Gizlilik bakımından da gerekli önlemlerin alındığını belirtmekte fayda var. Öyle ki oluşturulan podcastler tamamen kullanıcıya özel tutuluyor. Herkese açık bir şekilde yayınlanmıyor ve üçüncü cihazlarda senkronize olarak kullanıcının Spotify kütüphanesine kaydediliyor. Böylece üretilen podcastlerin tamamen size özel olduğunu bilerek etkili bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

Spotify'ın Studio Uygulaması Erişime Açıldı mı?

Spotify'ın Studio uygulamasının henüz kararlı sürümü yayınlanmadı. Sadece 20 ülke ve bölgede 18 yaşında ya da bu yaşın üzerinde olan kullanıcıların erişimine açılacak. Tabii, bu şartlara karşılayan herkesin uygulamayı deneyebileceği anlamına gelmiyor. Spotify, bu noktada sadece belirli kullanıcıların hizmeti denemesine izin verecek. Yılın ilerleyen aylarında ise Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesinin erişimine açılması ve geniş çaplı olarak benimsenmeye başlanması bekleniyor.

Spotify'ın Studio Uygulamasına İleride Hangi Özellikler Gelecek?

Spotify'ın Studio uygulaması ile geleceğe yönelik önemli hedefleri bulunuyor. Bunların başında elbette ki üçüncü taraf hizmetlerle entegreli bir şekilde çalışması geliyor. Bu sayede hizmetin çok da işlevsel bir hâle gelmesi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi planlanıyor. Öte yandan bu aracın bilgisayarın sistem seslerini de alacak şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece uygulama, şimdiye kadar pekçok örneğini gördüğümüz otomatik not alan bir asistan olarak da hizmet verebilecek.

Editörün Yorumu

Spotify'ın yeni uygulamasının özellikle Google'ın hızla popüler hâle gelen NotebookLM uygulamasına harika bir alternatif olacağını düşünüyorum. Bana göre bu hamle, şirketin bir yandan da sesle ilgili olan her alanda var olmak istediğinin bir göstergesi. Tabii, bu özellikleri sonsuza kadar sadece Studio uygulaması üzerinden sunması beklenemez. İleride bu özelliklerin Spotify uygulamasına entegre edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşamayacaktır.