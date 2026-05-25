Huawei'den 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

Huawei, Nova serisinin yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile bilrikte Nova 16 Pro Max'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüğe sahip kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca Kirin işlemcisi ile birlikte gelecek.

Huawei Nova 16 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Nova 16 Pro Max, 1 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. OLED ekran, yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Huawei Nova 15 Pro, 2025 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

Huawei Nova 16 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Nova 14 Pro, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Nova 16 Pro Max'in da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Nova 16 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 15 Pro için 3.499 yuan (23.549 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nova 16 Pro Max, Nova 15 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yei telefon, 3.650 yuan (24.675 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Huawei Nova 16 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

6,84 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Kirin 9000 serisine ait bir işlemci

Kirin 9000 serisine ait bir işlemci Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop telefoto Kamera: Bulunacak.

Bulunacak. Batarya: 7.000 mAh

Huawei Nova 16 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Huawei Nova 16 Pro Max, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nova 16 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Huawei Nova 16 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,84 inç büyüklüğünde olacak. Nova 16 Pro Max, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OLED'in siyahları tam siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse uawei Nova 15 Pro'da 6,84 inç ekran boyutu, 1320 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor.

Huawei Nova 16 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Kirin 9000 serisine ait bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak Nova 15 Pro'da Kirin 9010S tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu çalıştırabiliyor. Dolayısıyla yeni telefonda da çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabilecektir.

Huawei Nova 16 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nova 16 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamerası bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nova 15 Pro'da Nova 15 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 Pro Max'in ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. OLED ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı oyun oynamayı ve film izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde cihaz çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek.