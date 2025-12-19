Apple'dan Kritik Sızıntı! Katlanabilir iPhone Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Android cephesinde pek çok üretici yıllardır birçok katlanabilir telefon sunarken, Apple bu alana ilk kez adım atıyor. Kitap şeklinde katlanacak bu yeni iPhone hakkında bugüne kadar birçok iddia öne sürüldü. Son olaraksa cihazın tasarımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Katlanabilir iPhone Tasarımı Netleşti

Katlanabilir iPhone’a ait CAD çizimleri internete sızdırıldı. Bilmeyenler için CAD, bir ürünün bilgisayar ortamında teknik detaylarıyla çizilmesi ve modellenmesi anlamına geliyor. Üretim sürecine geçilmeden hemen önce hazırlanan bu tasarım sayesinde cihazın ölçüleri, kalınlığı, köşe yapısı ve parça bağlantıları net bir şekilde görülebiliyor.

Görüldüğü üzere cihaz kapalı durumdayken klasik bir akıllı telefona benziyor. Açıldığında ise kullanım alanı genişlese de küçük bir tablet hissi veriyor. Hatta iç ekran boyutu nedeniyle iPad mini benzeri kompakt bir tablet deneyimi sunması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre cihaz kapalı durumdayken 83,8 mm genişliğe, 120,6 mm yüksekliğe ve 9,6 mm kalınlığa sahip olacak. Dış bölümde 5,4 inçlik bir ekran bulunurken, telefon açıldığında iç tarafta 7,76 inç büyüklüğünde daha geniş bir ekran kullanıcıyı karşılayacak.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre katlanabilir iPhone, 2026'nın sonlarına doğru duyurulacak. Bu noktada eylül ayı işaret ediliyor.

Beklenen Katlanabilir iPhone Fiyatı

Apple denildiğinde akla ilk gelenlerden biri yüksek fiyat oluyor. Mevcut iddialara göre katlanabilir iPhone’un fiyatı ABD ve Avrupa ülkelerinde 1.999 dolar seviyesinde olacak. Ancak Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergiler nedeniyle bu rakamın yaklaşık 4 bin dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu da yaklaşık 175 bin. TL'ye denk geliyor. Beklenen tablo şu şekilde: